La Zarra a fait de spectaculaires répétitions pour l'Eurovision

La Zarra est de retour en forme et plus spectaculaire que jamais. Un peu plus de deux semaines après avoir créé une controverse, en annulant à la dernière minute sa participation à un événement préliminaire de l'Eurovision pour un «problème personnel», la chanteuse québécoise a pris part aux répétitions pour la grande finale, qui se tiendra samedi à Liverpool. Et si l'on se fie aux quelques images qui circulent sur les réseaux sociaux, sa prestation sera spectaculaire.

«Une tour Eiffel humaine», a écrit le blogue d'Eurovision à propos du numéro de La Zarra, Fatima-Zahra Hafdi de son vrai nom. C'est elle qui représente la France.

«La mise en scène est majestueuse, c'est classe, je suis emballé, il n'y a aucun retour négatif des fans, je pense que l'on va péter les scores», a dit au Parisien le secrétaire des Eurofans français, Benoît Blaszczyk.

Même si les répétitions se sont déroulées à huis clos, les organisateurs de l'Eurovision ont mis en ligne quelques photos des candidats sur la scène de Liverpool. On y voit La Zarra se produire sur une petite plateforme posée à trois mètres dans les airs. Elle porte une longue robe noire et interprète le titre Évidemment.

«Deux séries de photos officielles, prises lors des répétitions et distillées sur les réseaux sociaux viennent préciser ses intentions, mentionne Le Parisien. La diva apparaît sur scène à plusieurs mètres de hauteur dans une robe de soirée sombre et scintillante... à la verticale.»

«Il y a toute une mécanique qui va la faire monter et descendre. La Zarra aura donc une ceinture de sécurité, qu’elle devra détacher lorsqu’elle se retrouvera au sol, puis rattacher pour remonter [...] Tout est pensé minutieusement pour elle, pour que la performance soit iconique» a indiqué au quotidien français 20 Minutes la chef de la délégation française, Alexandra Redde-Amiel.

Une vidéo des 30 premières secondes du numéro nous montre aussi le côté spectaculaire de la prestation:

Toujours selon La Parisien, La Zarra est présentement la troisième favorite pour remporter le concours auquel participent 37 pays. On ne lui accorde pourtant que 6% des chances de l'emporter. Les deux interprètes en tête des prédictions sont Loreen (Suède) et Käärijä (Finlande).