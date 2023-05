La Zarra fait passer sa fille avant tout

La Zarra est un mystère qui se dévoile peu à peu !

La chanteuse canadienne, qui représentera la France à l'Eurovision le 13 mai (23), a longtemps laissé planer le mystère sur sa personne, mais, à quelques jours de la compétition, elle a accepté d'en dire plus. Interrogée par Télé 7 Jours, l'interprète d'Evidemment a notamment évoqué un sujet intime : sa fille.

« Je me suis toujours battue pour ce que je voulais : j'ai élevé ma fille toute seule, je suis entrée dans un milieu qui n'est pas facile, j'ai vu une porte entrouverte et j'ai foncé. Je suis peut-être un peu folle, mais je crois que je me calme avec l'âge », a-t-elle révélé, ajoutant qu'elles vivent désormais toutes les deux à Paris.

« Elle vit avec moi, à Paris, depuis le mois de novembre. Mon rôle de maman est le plus important de tous. Quand le travail prend le dessus, je réajuste. Et si ça ne va pas pour elle, j'arrête tout », ajoute La Zarra.