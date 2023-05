L’Ascension: suspension des activités de sciage à Arbec

L'avenir des installations de l’usine Arbec, dans le village de l'Ascension au Lac-Saint-Jean, pourrait bien reposer entre les mains du gouvernement Legault puisque le propriétaire des installations, Remabec, a annoncé vendredi la suspension des activités de sciage jusqu'à la fin mai.

Pour l'instant, le séchage et le rabotage se poursuivent, mais lorsque la série va redémarrer, toutes les opérations adopteront le même rythme. L'usine fonctionnera seulement 24 heures par semaine, à raison de deux quarts de travail de 12 heures, les mardis et mercredis, à temps partagé, jusqu'en septembre. La situation sera ensuite réévaluée.

Ce sont 142 emplois qui sont ainsi touchés.

«La direction agit ainsi pour que les travailleurs gardent leurs liens d'emploi, a expliqué la secrétaire du syndicat des travailleurs Heidi Savinsky. Ça fait mal, ce n'est pas 40 heures par semaine, mais peut-être qu'on pourra compenser avec le chômage.»

Les droits de coupe de plus en plus élevés pour le bois rond et la distance à parcourir pour récolter la fibre deviennent lourds à supporter pour Remabec. Le problème semble singulier au Lac-Saint-Jean, et ne peut être réglé que par le gouvernement du Québec.

«En Mauricie, c'est autre chose», a déclaré la syndicaliste. «C'est de baisser les droits de coupe qui sont exorbitants», a plaidé Mme Savinsky. «On a bon espoir de voir une action du gouvernement, parce qu'au Lac-Saint-Jean, beaucoup de communautés vivent du bois et de la forêt.»

Dans le village de 2000 habitants, l'annonce de la réduction des activités est une bien mauvaise nouvelle.

«C'est sûr que ce n'est pas bon!, a affirmé la copropriétaire de la boucherie Jacko, Corrine Maltais. Il y a certainement des gens qui vont commencer à se chercher un emploi ailleurs.»

«Les camionneurs qui transportent le bois seront aussi touchés», a-t-elle ajouté.

Heidi Savinsky rappelle que la scierie a déjà traversé des heures plus sombres: «Entre 2007 et 2012, on fermait environ 6 mois par année.»

Les pressions politiques seront donc vives au cours des prochaines semaines sur le gouvernement Legault. Le village de l'Ascension ne peut se permettre de perdre autant d'emplois.