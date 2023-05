Loterie du repêchage: point de Connor Bedard pour le Canadien

Pas de chance: le Canadien de Montréal a obtenu le cinquième choix au total en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, lundi soir, à la suite de la fameuse loterie.

Le club montréalais n'accueillera donc pas le prometteur attaquant Connor Bedard dans ses rangs. Ce sont plutôt les Blackhawks de Chicago qui ont remporté la loterie, tandis que les Ducks d'Anaheim, qui avaient les meilleures probabilités de l'emporter, repêcheront au deuxième échelon.

«On aimerait tous gagner le premier choix, mais nous sommes contents, a réagi le directeur général du Canadien, Kent Hughes, sur les ondes de TVA Sports. On s'attendait à repêcher entre les choix de 5 à 7.»

Après Bedard, les bons espoirs sont nombreux. Adam Fantilli, Leo Carlsson, Will Smith et Matvei Michkov, tous des attaquants, font partie des noms les plus souvent mentionnés.

Les partisans du Canadien devront se ranger derrière Nick Suzuki, Cole Caufield et Juraj Slafkovsky parmi les principaux éléments à l’attaque pour les années à venir, sans oublier le futur choix de première ronde.

Le prochain repêchage se tiendra les 28 et 29 juin au Bridgestone Arena, à Nashville.

Plus de détails à venir.