Ma soirée aux Panthers en Rolls-Royce et avec un riche homme d'affaires québécois fascinant

Claude Lachance m’avait dit: «Au Starbucks à 6 heures!»

J’étais un peu inquiet. Le match entre les Panthers et les Choqueux Bleus commençait à 6 heures et demie. La dernière fois, il avait fallu marcher pendant un kilomètre et demi.

On s’est stationnés devant le Starbucks, boulevard Sunrise. Le téléphone a sonné. Claude et Mara Lachance étaient déjà là.

J’ai cherché un peu. Il n’y avait qu’une voiture. Une Rolls-Royce marine, décapotable. Le chauffeur est sorti du carrosse royal. C’était Claude Lachance, un riche homme d’affaires à Montréal et en Floride. Je le connaissais seulement de vue, c’est mon voisin de ticket au Centre Bell. Il m’a invité au match des Panthers dimanche soir.

«T’inquiète pas. Ça va nous prendre deux minutes, j’ai ma place dans le garage intérieur. Avec une entrée privée. J’ai les anciens billets du propriétaire», m’a-t-il dit pour me rassurer.

Vous savez comment c’est. On s’habitue vite à se faire gâter. On est donc partis dans la Rolls, on a salué tous les employés qui nous laissaient passer en souriant et à 6 heures et deux, top chrono, on descendait de la Rolls.

Un ascenseur privé nous attendait et à 6 heures et quatre, on entrait dans le Lexus Club où régnaient au moins quatre tonnes de bouffe.

LES TICKETS DE VINCENT VIOLA

Claude Lachance est un numéro. Vous l’avez deviné. Il est fou du hockey. Son grand-père et son père étaient des passionnés des Nordiques. Lui-même, natif de Québec et propriétaire de la plus grosse et plus belle maison du lac Saint-Joseph, pleure encore ses Nordiques.

Pour les enfants, il est devenu un fan du Canadien: «Mais quand j’ai vu que Geoff Molson embauchait Marc Bergevin parce qu’il voulait avoir un ami qui le ferait triper, j’ai su que ça serait un désastre. J’avais déjà des abonnements de saison aux Panthers. J’ai décidé de les améliorer. Ils m’ont fait asseoir dans différents sièges pour que je les essaie pendant des matchs. Mais ceux que je voulais vraiment, c’était ceux du propriétaire. Avec des tablettes et personne devant soi. Les plus beaux du building», raconte M. Lachance.

Comment il a fait? Même Vincent Viola ne peut l’expliquer. Mais dimanche soir, c’est le gouverneur suppléant des Panthers, Doug Cifu, qui était assis dans les nouveaux sièges du propriétaire. En dessous de nous. Dans le peuple. Ça faisait un peu ordinaire.

Et Claude Lachance était assis dans un de ses quatre sièges identifiés avec une plaque de métal avec son nom sur la tablette devant lui. La grande classe!

RUINÉ ET ITINÉRANT À 45 ANS

Claude Lachance est très riche. L’ancien building des Pages Jaunes à L’Île-des-Sœurs qu’on est en train de transformer, c’est lui. La collection de terrains précieux comme de l’or à L’Île, c’est lui. La demi-douzaine de voitures de luxe juste en Floride, c’est lui. La résidence de 16 000 pieds carrés à Bromont, c’est lui.

Mais «lui» a une histoire incroyable.

À 44 ou 45 ans, sa jeune femme Mara l’a quitté. Il se défonçait à l’alcool à chaque jour. Sa vie était un marécage boueux. Mara, entraînée dans l’alcool, a décidé d’arrêter de boire. De se refaire une santé intérieure. Elle est partie alors que Claude continuait de s’enfoncer. Jusqu’à avoir la pensée noire d’un gun sous le menton.

Il s’est rendu à la Maison Jean-Lapointe: «Je n’avais plus un sou. Plus rien. J’étais un itinérant. Quand je suis sorti de Jean-Lapointe après la cure et le traitement, j’avais 45 ans et plus rien. Mais j’avais appris les valeurs fondamentales de la vie.

«J’avais un ami depuis l’école. Je lui ai demandé de me faire un chèque de 20 000$ pour que je puisse faire une offre d’achat sur un entrepôt qui avait du potentiel. Dans le fond, je voulais juste que le vendeur puisse vérifier qu’il y avait des fonds. J’ai déposé mon offre avec le chèque. Le lundi suivant, le vendeur avait changé d’idée. Il était prêt à racheter mon offre d’achat. J’ai négocié et j’ai obtenu 150 000$ sans même avoir encaissé le chèque de mon ami. C’est là que tout est reparti. Il y a vingt ans», racontait-il entre les périodes à Sunrise.

CINQ HARLEY PAR ANNÉE

Il avait retenu une leçon majeure. Vivre sa vie selon ses convictions. Et se dire que chaque jour est important: «Les premières années, quand j’allais à mes meetings des AA, je stationnais mes grosses voitures luxueuses devant la porte. Pas pour flasher, pantoute, mais pour donner espoir. Je me rappelais qu’à mes premiers meetings, des gars arrivaient sur leur gros Harley. Ça m’avait donné le goût de continuer. De ne pas lâcher. Tellement que par la suite, j’ai été plusieurs années à acheter cinq ou six Harley par année. Je les faisais chromer, je les regardais, je les roulais un peu et je les revendais», dit-il. Avec émotion.

Quand la belle Mara a senti que son Claude était redevenu le Claude dont elle était tombée amoureuse, elle est revenue. Sobre comme lui. Deux enfants plus tard et des business à gérer un peu partout, dont quatre motels à Hollywood, elle se rappelle chaque étape du chemin. Et elle est heureuse.

RETOUR EN LADA

Après la victoire des Panthers, on est remontés dans la Rolls-Royce pour revenir au Starbucks.

La Lada était à sa place. On est allés rejoindre le Turnpike.

La vie est dure pour le prolétariat ouvrier maltraité par le patronat oppresseur...