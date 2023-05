Mbilli battrait Canelo Alvarez

Si on ne fait pas d’autocensure de peur d’avoir l’air chauvin, on arrive à une conclusion évidente. Le Canelo Alvarez qui a battu l’Anglais John Ryder par décision unanime devant 50 000 spectateurs à Guadalajara se ferait battre six soirs sur sept par Christian Mbilli.

Et j’ajouterais que David Benavidez, celui qui a mis fin à la carrière de David Lemieux, ferait de même lui, sept soirs sur sept. Même pas de place pour une échappatoire.

Canelo Alvarez est usé. Il est passé de 150 lb contre Floyd Mayweather à 175 lb contre Dimitri Bivol et Sergey Kovalev pour redescendre péniblement à 167 lb contre John Ryder.

Canelo a des dizaines de combats dans le corps. Plusieurs contre de grosses pointures comme Gennadiy Golovkin. Il a commencé très jeune chez les pros et est vite devenu une incroyable vache à lait pour les promoteurs et les réseaux de télévision.

Mais il y a un prix pour tous ces combats et ces promotions. L’usure.

D’ailleurs, Christian Mbilli a bien résumé la situation en disant à L’Équipe que selon lui, Canelo Alvarez était sur la pente descendante.

PERTE DE VITESSE

Il y avait 50 000 spectateurs au Estadio Akron. Une soirée mexicaine magnifique avec des mariachis pour célébrer le Cinco de Mayo, la fête nationale du Mexique.

C’était le retour d’Alvarez devant les siens après 10 ans passés à récolter les millions à l’étranger.

John Ryder était un bon choix pour Canelo. Eddie Hearn, le promoteur anglais, savait ce qu’il faisait. Ryder a été d’une bravoure et d’un courage sans fin. Il est allé au plancher, le nez cassé, au cinquième round et a été ébranlé à quelques reprises jusqu’au 10e round. Canelo s’est protégé le menton des deux gants et a filé jusqu’à la victoire sans aucun réel problème.

Un juge l’a vu gagner les 12 rounds et il n’était pas loin de la vérité. Disons que Ryder a peut-être gagné deux ou trois rounds en étant courageux et agressif.

Mais Ryder n’est pas Christian Mbilli. Pas de vitesse et pas de pression. Le Canelo de samedi soir à Guadalajara n’aurait pas supporté une pression de 12 rounds comme l’exerce Mbilli. Et il n’aurait pas non plus résisté à la force brutale et à l’instinct de tueur de David Benavidez.

ÉVITER BENAVIDEZ, BETERBIEV ET CIE

Mais de le dire ne changera rien à la prochaine année. Canelo Alvarez va éviter comme la peste Benavidez et Mbilli. Il va préférer avoir un match revanche contre Bivol à 175 lb pour éviter encore bien plus Artur Beterbiev.

C’est l’histoire des cinq dernières années. Il a le génie d’affronter un grand nom au moment précis où il entreprend sa descente. L’histoire de Kovalev.

Ça veut dire que les super moyens (168 lb) sont bouchonnés pour une autre année. Ou presque.

MIKE GRIFFIN, LE TROISIÈME HOMME

C’est plus fort que moi, je me sens fier de voir le Montréalais Mike Griffin sur une scène aussi prestigieuse qu’un stade de soccer rempli à Guadalajara et avec les caméras de DAZN qui captent toute l’action pour la planète.

Samedi, c’était encore plus gros que d’habitude. Alvarez défendait ses quatre ceintures. WBC, WBA, IBF et WBO. D’ailleurs, les quatre présidents essayaient d’être dans le champ de vision des caméras.

Mike était tout beau avec une élégante barbichette et un foulard doré dans le cou pour souligner la fête nationale du Mexique.

Mais ce qui est encore plus important, c’est qu’il a fallu que les autorités des quatre fédérations acceptent la présence de Griffin comme troisième homme. Griffin est avant tout lié à la WBC, mais il est tellement bon que les autres fédérations font appel à ses services en Grande-Bretagne, en Arabie, en Russie ou au Japon.

Même qu’il travaille au Casino de Montréal pour une toast au beurre de pinottes. Parce qu’il aime son métier et qu’il est conscient que d’autres arbitres québécois y gagnent beaucoup à le voir travailler en personne.

C’est simple. C’est un des trois meilleurs au monde. Pis les deux autres sont moins bons que lui.

Si vous voulez avoir une petite jase de boxe avec lui, Le Honey Martin, son pub irlandais est situé rue Sherbrooke, tout juste à l’ouest de l’ancien Forum.

Victoire de Vanessa, défaite de Leïla

Vendredi, c’était beaucoup plus modeste à Cuernavaca au Mexique. Mais la soirée s’est déroulée rondement. Vanessa Lepage-Joanisse, tel que prévu, a donné une vraie volée à son adversaire Valeria Segovia Alonzo.

Celle-ci, déjà blessée avant le combat, s’est tordu le genou gauche. C’était déjà à sens unique, c’est devenu dangereux.

On ne sait pas trop qui a pris la décision puisqu’on a perdu le signal pendant une minute dans toute la soirée et ce fut exactement à cet instant. Le coin de Segovia Alonzo ou l’arbitre a tout arrêté après un round. C’était fort sage.

Vanessa, à cause de la rareté des lourdes chez les femmes, se dirige tout droit vers un combat de championnat du monde avant Noël. Laurent Poulin pense que ce serait à Gatineau où la jeune femme est extrêmement populaire.

SÉRIEUX TRAVAIL

Leïla Beaudoin a perdu contre Elizabeth Chavez Espinoza. Une bonne décision qui n’était pas un vol local.

Des amis se plaignaient avant le combat que Leïla avait une adversaire sortie d’une boîte de Crackers Jack. Sauf qu’à ses quatre derniers combats, si elle n’avait pas de victoire, Chavez Espinoza avait obtenu trois matchs nuls. Dont le dernier contre Melissa Esquivel qui n’a rien d’une deux de pique.

Ça va faire partie de l’apprentissage de Mme Beaudoin. Position trop écartée, cardio qui devient vite déficient et stratégie à repenser. Autrement dit, travail sérieux à venir.

Quant au Turc Mehmet Nadir Unal, le nouveau venu chez EOTTM, il a démoli son adversaire, ce qui est très bien.

En descendant du ring, tout juste sur le plancher, il a pris un téléphone et facetimé sa maman en Turquie. Elle était soulagée et heureuse. Ce qui est encore mieux.