Mission accomplie

Pamela Ware jouait gros en fin de semaine à l’occasion de son retour sur la grande scène du plongeon lors de la Coupe du monde de Montréal et elle a livré la marchandise de façon éclatante.

Après un bon départ, vendredi, alors qu’elle a remporté le bronze avec sa nouvelle partenaire Mia Vallée au 3 m synchro, Ware avait un défi bien plus important à relever, dimanche, lors de l’épreuve individuelle.

Elle a relevé ce défi avec brio. Compte tenu des embûches qu’elle a traversées dans l’année qui a suivi les Jeux de Tokyo où elle a raté la finale olympique après avoir complètement bousillé son dernier plongeon en demi-finale, Ware savourait pleinement cette médaille individuelle.

« Ça fait tellement du bien de vivre ces moments, a-t-elle exprimé. De pouvoir vivre ces moments à la maison devant ma famille. Tout comme moi, ma mère pleurait. Il y a tellement de gens qui doutaient de moi après ce qui est arrivé à Tokyo. Ce fut tellement difficile mentalement et j’ai travaillé extrêmement fort avec mon entraîneur. J’ai démontré en fin de semaine que je suis de retour et que je suis là pour demeurer. »

La double olympienne était pleinement consciente qu’elle jouait gros à la Coupe du monde de Montréal, principalement à l’épreuve individuelle.

« L’épreuve en solo était mon plus gros test, a-t-elle reconnu. J’ai parfois de la difficulté à me retrouver seule sur le tremplin. J’ai bien fait et je suis très fière de moi. Plusieurs doutaient de moi, ce qui est normal après ce qui est arrivé à Tokyo. »

La plongeuse de Greenfield Park est très heureuse de son retour en force.

« J’ai réalisé la meilleure compétition de ma vie, a-t-elle déclaré. C’est difficile de trouver les mots pour l’expliquer, mais je me sentais tellement bien. J’étais confiante et je me suis amusée. J’ai hâte de le refaire. »

Record personnel

En route vers sa première médaille individuelle dans un événement majeur en carrière, Nathan Zsombor-Murray a établi un record personnel sur la scène internationale avec une récolte de 507 points.

Il a notamment obtenu quatre notes parfaites de 10 lors de son deuxième plongeon, ce qui lui a permis de prendre momentanément la tête devant le médaillé d’or chinois Hao Yang.

Exténué après une très longue journée au bureau, le plongeur de 20 ans de Pointe-Claire était très satisfait.

« C’est super excitant de remporter cette première médaille internationale en solo. Ça me donne le courage et la motivation de continuer. Ça me démontre que je suis capable de gagner une médaille pas seulement en synchro. »

Bonne récolte pour le canada

Deuxième avec un seul plongeon à effectuer, Zsombor-Murray a été coiffé par le Japonais Rikuto Tamai qui a été étincelant à ses deux derniers passages pour passer de la quatrième place à la deuxième.

« Ça aurait été le fun de gagner l’argent, mais je me sens bien avec mon pointage tout en sachant qu’il y a de la place pour m’améliorer. Le Japonais était super fort et il me pousse à m’améliorer. »

Absent en Chine lors de la première Coupe du monde de la saison, le Canada a conclu le rendez-vous de Montréal avec quatre médailles.

Les Chinois ont de nouveau remporté les neuf titres à l’enjeu.