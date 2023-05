Ne donnez aucune chance aux intrus d’infiltrer vos comptes en ligne en suivant ces conseils

Question simple : comment fait-on pour vérifier si des appareils ou des inconnus ont accès à vos comptes ?

Commençons par votre compte Gmail, l’un des plus populaires sur notre petite planète dans lequel on trouve vos courriels, vos contacts, vos historiques, vos recherches et vos photos.

Connectez-vous à compte Google, allez à la page Appareils pour consulter la liste des appareils auxquels vous êtes actuellement connecté ou auxquels vous avez été connecté au cours des 28 derniers jours.

Il est possible que le même appareil apparaisse plusieurs fois, ce qui est normal. Ne vous inquiétez pas si vous voyez plusieurs instances d'un système d'exploitation ou si votre iPhone est listé à plusieurs reprises. Vous pouvez cliquer sur chacun d'eux pour voir quel navigateur a été utilisé.

Si, par exemple, vous voyez un navigateur que vous n’utilisez pas, c’est un indice que quelqu’un d’autre s’y est connecté.

Si un appareil ou un emplacement vous semble suspect, cliquez dessus, puis choisissez « Vous ne reconnaissez pas quelque chose ? ». Google déconnectera alors cet appareil à distance.

Ensuite, modifiez votre mot de passe par un code plus solide au cas où quelqu'un l'aurait en sa possession.

AFP

Sur Facebook

Vérifiez les appareils connectés à Facebook

Voici comment voir les appareils connectés à votre compte Facebook. Le plus simple est de le vérifier à partir d'un ordinateur.

Connectez-vous, puis cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur Paramètres et confidentialité > Paramètres.

Enfin, cliquez sur Sécurité et connexion.

Vous verrez une section intitulée Où vous êtes connecté. Elle affiche les deux appareils les plus récents et leurs emplacements de connexion approximatifs. Cliquez sur l'option Voir plus pour obtenir une vue plus large.

Examinez attentivement chaque entrée et recherchez les lieux où vous ne vous êtes jamais rendu ou les appareils que vous ne possédez pas. Si vous utilisez des connexions par réseaux virtuels privés (VPN), les résultats seront reflétés en fonction des villes où se trouvent les serveurs. Avant de paniquer, vérifiez les villes où votre VPN se connecte.

Vous pouvez cliquer sur les trois points situés à côté d'un appareil sur cette page pour sélectionner « Pas vous ? » ou « Déconnexion ». La première option vous donnera plus de détails sur l'appareil et son emplacement, ainsi que des étapes pour sécuriser votre compte. La seconde option permet de déconnecter l'appareil en question.

Si vous voyez des appareils et des lieux que vous ne reconnaissez pas, suivez les invites à l'écran pour sécuriser votre compte Facebook, déconnectez ces appareils et changez votre mot de passe immédiatement.

Photo AFP

Votre compte Netflix

Comme plusieurs, vous avez sans doute partagé votre mot de passe avec des membres de votre famille ou des amis. Mais quelle sécurité utilisent-ils? Sont-ils prudents ou ont-ils eux aussi partagé vos identifiants avec d’autres?

Avec le temps, vous pouvez vous rendre compte que vous n'avez aucune idée de l'identité des personnes qui vous regardent. Cela peut devenir agaçant lorsque vous essayez de regarder un film et de découvrir que Netflix vous éjecte.

Vous pouvez voir tous les appareils connectés et les déconnecter à distance en quelques étapes. Le plus simple est d'effectuer cette opération à partir de votre ordinateur.

Connectez-vous à votre compte Netflix. Si vous avez configuré plusieurs profils, sélectionnez le vôtre pour accéder à la page d'accueil de Netflix.

Survolez l'icône de votre profil dans le coin supérieur droit de votre écran et sélectionnez Compte.

Dans la section Paramètres, sélectionnez Activité de diffusion récente de l'appareil.

Vous verrez une liste d'appareils, d'emplacements et d'adresses IP connectées.

Voyez-vous des appareils ou des lieux qui ne sont pas les vôtres ? Vérifiez également si l'adresse IP est une adresse que vous reconnaissez. Le moyen le plus simple de trouver votre adresse IP est d'effectuer une recherche rapide sur Google à l'aide des mots suivants : quelle est mon adresse IP ?

Supposons que vous voyez un certain nombre d'appareils qui ne sont pas les vôtres. Vous pouvez les déconnecter.

Survolez l'icône de votre profil et sélectionnez Compte.

Dans la section Paramètres, choisissez Se déconnecter de tous les appareils.

Confirmez votre choix et cliquez sur Déconnexion.

Voilà. Ce n’est pas plus compliqué que ça. Pour ces trois comptes très populaires, vous aurez fait le ménage et, peut-être, évité des problèmes.