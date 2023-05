Papa est une drag queen

Que penseriez-vous si des bambins de moins de cinq ans se faisaient lire un bouquin dont le but, clairement identifié, est d’« introduire les enfants à l’univers de la scène drag » ?

Que diriez-vous que des enfants de 0 à 5 ans se fassent parler d’« identité de genre » et d’« identité sexuelle » ?

C’est ce qui se passe dans les écoles et CPE du Québec.

Je ne dis pas que c’est bien ou mal, mais je pose simplement la question : est-ce pertinent ?

LA NOUVELLE NORMALITÉ ?

Connaissez-vous le livre Papa est une princesse ? Ce bouquin, qui s’adresse aux enfants de 0 à 5 ans, est résumé ainsi par l’éditeur Boomerang :

« Quelque chose de magique se passe parfois chez moi. D’un coup de baguette de la fée marraine, je surprends mon papa se transformer en princesse tout droit sortie d’un conte de fées ! Une réécriture du conte de Cendrillon remplie de magie et de paillettes pour introduire les enfants à l’univers de la scène drag ».

« La scène drag » ? Vraiment ? À des bambins de cinq ans qui n’ont aucune notion de biologie, d’identité, de sexualité ?

J’ai lu le livre en fin de semaine.

Ça raconte l’histoire d’une petite fille qui a deux papas. L’un des deux papas « se maquille les paupières de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel », « peint ses lèvres en rouge et enfile une robe somptueuse avec de nombreux volants ».

« Sa chevelure s’allonge et, soudain, il semble prêt à aller au bal. JE LE TROUVE MAGNIFIQUE ! » s’écrie la petite fille.

Elle est « excitée » et « explose de joie », car elle accompagne son papa à un festival de drag queens.

« C’est féerique ! C’est entraînant ! C’est magique ! » s’exclame-t-elle quand la foule applaudit son papa.

« Je suis très fière de Papa. Il est la plus belle et talentueuse princesse de tout le spectacle ! »

Le livre se conclut par cette scène où la petite fille voit son papa se démaquiller : « On appelle ça du drag, m’explique-t-il, et c’est mon travail. Je songe qu’il a de la chance de pouvoir être une princesse tous les jours ! MOI AUSSI JE VEUX FAIRE LA MÊME CHOSE PLUS TARD ».

Dans le cadre de la Tournée Lire à tout vent, de l’organisme Communication Jeunesse, l’auteure du livre, Dana Blue, a fait la première semaine de mai des « interventions scolaires » dans un CPE de Chambly et dans une école primaire de Saint-Hubert.

Voici la description de l’activité : « Lecture de l’album Papa est une princesse, suivie d’une activité de dessin où les élèves doivent dessiner quel serait leur costume de drag queen / drag king ».

Il me semble qu’on est rendu pas mal plus loin que la simple présence d’une drag queen qui lit des contes...

On participe à la banalisation d’un style de vie, la promotion d’une idéologie. Les thèmes identifiés comme étant associés à l’activité sont écrits noir sur blanc : « Identité de genre » et « identité sexuelle ».

ON N’EST PAS OBLIGÉ D’ÊTRE D’ACCORD

On peut être d’accord ou pas avec le fait que des drag queens lisent des livres dans les bibliothèques et les écoles.

Mais les parents ont le droit de se questionner sur la pertinence de faire activement la promotion de la « scène drag » auprès d’enfants de moins de cinq ans.