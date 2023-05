Prolongement des heures de parcomètre: l’administration Plante sommée de reculer

L’administration Plante ne devrait pas prolonger les heures de tarification des parcomètres du centre-ville, insiste l’opposition officielle.

Prévue ce printemps, une prolongation des heures payantes des parcomètres suscite la controverse depuis quelques semaines à la Ville.

Pour le chef d’Ensemble Montréal, ce changement d’horaire pénaliserait les résidents du secteur sans stationnement dédié, mais aussi les personnes qui viennent à Montréal pour profiter de l’offre culturelle.

«L’administration mériterait une contravention pour la façon dont elle gère les horaires de stationnement à la Ville, elle essaye d’en passer une vite aux Montréalais», juge Aref Salem.

«C’est néfaste pour l’activité économique de la ville», a-t-il martelé lors d’un point de presse lundi matin.

AUDREY SANIKOPOULOS / AGENCE QMI

Responsable de la gestion du stationnement dans la métropole, l’Agence de mobilité durable avait installé à la mi-avril des autocollants annonçant une modification des heures payantes de stationnement sur les parcomètres du centre-ville.

Ainsi, l’affichage indiquait que le stationnement serait désormais payant de 8 h à 23 h en semaine, de 9 h à 23 h le samedi et de 9 h à 18 h le dimanche.

Pour le moment, il est obligatoire de payer pour sa place de 9 h à 21 h en semaine, de 9 h à 18 h le samedi et de 13 h à 18 h le dimanche.

Après un texte sur le sujet paru dans le «Montreal Gazette», l’administration Plante avait évoqué une erreur.

Pourtant, ces nouveaux horaires avaient été adoptés dans le budget de l’Agence de mobilité durable du 19 décembre dernier. Ils devaient entrer en vigueur le 1er avril, d’après ce document.

Un moratoire prolongé?

Face aux reproches de plusieurs acteurs du milieu économique - dont la Société de développement commercial Montréal centre-ville - la mairesse Valérie Plante avait proposé le 17 avril dernier un moratoire de deux semaines.

Après ces deux semaines, il n’y a pas d’informations claires sur l’application des nouveaux horaires, déplore l’opposition.

«On a appris dernièrement en coulisses que le moratoire allait maintenant durer quelques mois et se terminer vers la fin de l’été», a avancé Julien Hénault-Ratelle, porte-parole de l’opposition en matière de développement économique. Il accuse l’administration Plante d’agir «en cachette».

AUDREY SANIKOPOULOS / AGENCE QMI

«On a pris très au sérieux les préoccupations des partenaires et c’est dans cette perspective qu’on est allés à leur rencontre au cours des deux dernières semaines», a réagi Sophie Mauzerolle, responsable de la mobilité au comité exécutif de la Ville. «On va prendre le temps nécessaire pour poursuivre nos échanges».

«S’il y a des changements on va les communiquer à l’avance et en bonne et due forme», a-t-elle ajouté.

Au-delà du moratoire, l’opposition souhaite que la Ville recule à long terme sur le dossier. Elle proposera donc une motion pour empêcher la modification des horaires des parcomètres lors du prochain conseil municipal de mai.