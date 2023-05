Quand la Formule 1 frôle le ridicule : une présentation des pilotes critiquée au Grand Prix de Miami dimanche

Propriété de Liberty Media, une entreprise américaine, la Formule 1 s’est attirée les foudres de bon nombre d’observateurs dimanche à quelques minutes du départ du Grand Prix de Miami.

Tous les pilotes ont été présentés individuellement par le rappeur LL Cool J dans une mise en scène spectaculaire avec machines à fumée, orchestre et des cheerleaders de l’équipe de football des Dolphins de Miami.

En 2017, au Grand Prix des Amériques, au Texas, on avait assisté à une présentation semblable en faisant cette fois appel au célèbre maître de cérémonie de la boxe, Michael Buffer. Sans trop de succès puisque l’expérience n’a pas été renouvelée.

Or, plusieurs analystes ont critiqué cette démarche, affirmant que ce n’était pas dans la nature de la F1 d’organiser de telles activités. Des médias et sites spécialisés ont même avancé que cette présentation avait frôlé le ridicule.

« Je ne suis pas là pour le spectacle »

Certains pilotes, visiblement dérangés par cette pratique, n’ont pas manqué de critiquer l’organisation en affirmant que leur routine d’avant-course avait été chamboulée.

George Russell, président de l’Association des pilotes de F1, n’a pas apprécié et il l’a fait clairement savoir en conférence de presse à Miami.

« Je suis ici pour courir. Je ne suis pas là pour le spectacle », a dit le pilote de l’écurie Mercedes, cité par nos confrères du site motorsport.com.

« Je suppose que c’est la façon américaine de faire les choses, mais ce n’est pas pour moi. Je ne pense pas qu’il y ait d’autres disciplines dans le monde où 30 minutes avant de prendre le départ d’une course aussi importante, on se retrouve au soleil, avec les caméras braquées sur soi et en train d’alimenter le spectacle », a-t-il renchéri.

La majorité en désaccord

Son compatriote Lando Norris a abondé dans le même sens, tout en expliquant que l’ensemble des pilotes (ou presque) étaient contre l'idée, mais qu’ils se sont finalement pliés à cette exigence.

« Des limites devaient être imposées sur le temps que nous devons consacrer aux obligations télévisuelles et à l’engagement du public », a souligné le pilote de l’écurie McLaren.

Lewis Hamilton, lui, s’est montré beaucoup plus conciliant. Sa réaction a été plutôt de dire que « c’était génial ».

Quant à Fernando Alonso, il prétend que si cette présentation a lieu à Miami, elle doit se tenir partout ailleurs.

« Mais, si nous devons le faire, il faudrait peut-être éliminer le défilé des pilotes avant la course », de suggérer le vétéran pilote espagnol.

Et Las Vegas ?

La Formule 1 effectuera une escale attendue dans les rues de Las Vegas en novembre prochain.

Dans ce contexte, il faut s’attendre à un scénario encore plus explosif où les pilotes seront à nouveau mis à contribution.