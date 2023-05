Rémi Goulet incarnera Gilles Villeneuve au cinéma

Le réalisateur Daniel Roby a trouvé son Gilles et sa Joann. C’est l’acteur Rémi Goulet qui a été choisi pour incarner Gilles Villeneuve dans le drame sportif biographique qui relatera l’extraordinaire ascension du célèbre coureur automobile québécois. Rosalie Bonenfant jouera quant à elle Joann Villeneuve, la conjointe et complice de Gilles.

• À lire aussi: Le tournage du film sur Gilles Villeneuve débutera l’hiver prochain

Joint par Le Journal, Rémi Goulet, 26 ans, s’est dit fier et excité à l’idée de faire revivre au grand écran le légendaire pilote qui a perdu la vie tragiquement il y a exactement 41 ans. C'était dans un accident sur le circuit de Zolder, pendant le Grand Prix de Formule 1 de Belgique.

«C’est un grand honneur de personnifier un héros québécois comme lui, confie l’acteur, qui a joué notamment dans les films Junior Majeur et Vivre à 100 milles à l’heure. C’est sûr que ça vient avec une pression énorme. Mais ma job, c’est de mettre cela de côté et d’essayer de comprendre et d’interpréter l’homme derrière la légende. C’est une opportunité incroyable et je me sens prêt à relever le défi.»

JdeM/ André Toto Gingras

Rosalie Bonenfant – dont la ressemblance physique avec Joann Villeneuve est frappante – s’est dit elle aussi honorée de participer à un projet d’une telle envergure. Elle raconte même avoir dû ravaler ses sanglots quand le réalisateur du film, Daniel Roby (Louis Cyr), l’a appelée pour lui dire qu’elle avait obtenu le rôle.

«C’est un film important parce qu’il va raconter une page de notre histoire, souligne-t-elle. En faisant des recherches sur Joann, j’ai découvert une femme forte qui a été essentielle dans le parcours de Gilles. Sans elle, Gilles n’aurait probablement pas eu la carrière qu’il a eue.»

PHOTO MARI PHOTOGRAPHE

Les deux acteurs ont dû passer à travers un long processus d’auditions pour décrocher les rôles de Gilles et Joann Villeneuve. Daniel Roby a rencontré une soixantaine de jeunes acteurs et actrices pour trouver le bon couple. Rémi Goulet et Rosalie Bonenfant ont ensuite été rappelés à deux reprises en audition, dont la dernière fois en duo pour évaluer la chimie entre eux.

«Je voulais qu’on sente qu’ils forment une équipe, explique le cinéaste. Le casting de Joann était aussi important pour moi que celui de Gilles. Rosalie apporte une sorte de fraîcheur parce qu’on ne l’a pas vue beaucoup au cinéma encore. Quant à Rémi, il est charismatique, touchant, polyvalent et déjà très expérimenté malgré son jeune âge.»

JMTL

«La genèse d’un champion»

Scénarisé par Daniel Roby et Guillaume Lonergan, Villeneuve s’intéressera à «la genèse d’un champion» en relatant les premières années de la carrière de Gilles Villeneuve, alors que le jeune pilote de Berthierville dominait les courses de motoneiges, de Formule Ford et de Formule Atlantique. Le film se terminera en 1977 quand Villeneuve se fait offrir un volant en Formule 1 par Enzo Ferrari.

Même s’il est beaucoup trop jeune pour avoir assisté aux exploits de Gilles Villeneuve, Rémi Goulet a plusieurs souvenirs d’enfance liés au légendaire pilote québécois.

«Je suis né dans le coin de Lavaltrie, qui est une ville à côté de Berthierville, où Gilles a grandi, rappelle l'acteur. Quand tu habites dans ce coin-là, tu connais toujours quelqu’un qui connaît quelqu’un qui connaissait Gilles. Je suis allé à la même école que lui, à Joliette, et je faisais du skidoo avec mes amis comme lui, quand il était jeune.

«Mon lien avec Gilles, il passe aussi beaucoup par mon père qui a toujours aimé la course automobile. Quand je lui parle de Gilles, je vois dans son regard que ça fait ressortir le petit gars en lui et ça me touche beaucoup.»

Rémi Goulet passera les prochains mois à se préparer pour le tournage de Villeneuve en suivant notamment un entrainement physique. Même s’il a accès à beaucoup d’images et de vidéos d’archives pour analyser le personnage, l’acteur veut éviter de tomber dans le piège de l’imitation.

«Je veux surtout qu’on ressente son énergie, la fougue dans ses yeux, son amour de la vitesse et la pugnacité qu’il avait sur les pistes, détaille-t-il. Je veux aussi qu’on comprenne ce qui l’a amené vers ce sport-là. Je pense que ça va être un film excitant dans lequel les Québécois vont se reconnaître.»

Le tournage de Villeneuve se mettra en branle l'hiver prochain. Le film devrait prendre l'affiche à l'été 2025.