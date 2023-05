Un quinquagénaire souffrant de troubles cognitifs porté disparu à Montréal

La police a demandé aux Montréalais d’ouvrir l’œil, lundi, pour tenter de retrouver un homme de 57 ans porté disparu depuis le début de la journée.

Michel Leblanc a été vu pour la dernière fois à sa résidence de Montréal-Nord vers 9 h 30, mais n’a pas été revu depuis.

«Il souffre de problèmes cognitifs et peut être parfois confus. Les enquêteurs craignent pour sa vie, car son état de santé nécessite une prise de médicaments, dont il n'est pas en sa possession», a expliqué le Service de police de la Ville de Montréal.

M. Leblanc mesure 1,77 m (5’ 8’’) et pèse 78 kg (171 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux aux épaules gris, avec une courte barbe grise, et il lui manque des dents à l’avant. Au moment de sa disparition, l’homme, qui s’exprime en français, portait un manteau rouge et des jeans bleus.

Quiconque l’aperçoit est invité à appeler le 911.