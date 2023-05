Une première aventure théâtrale

Pour sa toute première création théâtrale et mise en scène avec L’écoute d’une émotion à l’Espace Go, Marie-Laurence Rancourt arpente le désir.

Loin de se résumer à un coup de cœur, cette question est abordée comme un outil d’exploration et de transformation pour la personne qui la vit.

« La pièce porte sur le désir amoureux et passionnel, mais en filigrane, le personnage principal a le désir d’être l’autrice de sa vie, dit-elle en entrevue. C’est une forme d’ouverture au possible et à l’incertitude, à ne pas toujours être soi, à devenir multiple et à bifurquer dans son destin. »

Pour cette création, la cofondatrice de Magnéto, un organisme qui s’est surtout spécialisé dans des contenus audio, a imaginé un monologue livré par une animatrice de radio qui un soir raconte la passion qu’elle a vécue avec un homme bien différent d’elle.

Monologue de Larissa Corriveau

Ce coup de foudre est relaté par la comédienne Larissa Corriveau qu’on a pu récemment remarquer au grand écran dans Viking et Un été comme ça.

« Larissa est seule sur scène, mais ce n’est pas une pièce statique, souligne Marie-Laurence Rancourt. Il y a quelque chose qui s’agite dans le corps de cette femme. On voit que le corps influe sur la pensée et comment la pensée agit sur le corps. »

Grande amoureuse de la radio et créatrice de plusieurs documentaires audio, l’autrice estime que la forte présence de musique vient dynamiser cette œuvre. Elle note toutefois qu’il ne s’agit pas d’une pièce sonore, mais bel et bien d’un objet théâtral à part entière.

Réflexion sur la société

À travers ses confidences sur cette relation qui l’a marquée, l’animatrice de radio transmet des réflexions sur le monde, la vie, la société et le travail, explique la diplômée en anthropologie et en sociologie.

La dramaturge ajoute que cette création n’est pas autobiographique, mais qu’elle lui permet de toucher plusieurs concepts qui sortent du domaine de l’intime, sans verser dans le moralisme.

« L’idée centrale c’est qu’il y a quelque chose de libérateur dans le désir, car il nous ouvre et nous met en mouvement, mentionne-t-elle. En plus d’intensifier notre existence, le désir nous inscrit dans une transformation de nous-même. »

Marie-Laurence Rancourt a tellement aimé cette aventure théâtrale qu’elle travaille déjà sur une autre pièce inspirée de sa région natale, la Beauce.

►L’écoute d’une émotion est présentée à l’Espace Go à compter d’aujourd’hui jusqu’au 20 mai.