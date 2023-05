Voici le VUS hybride rechargeable tout indiqué pour s'initier à la conduite électrique

On ne peut plus y échapper : le prix de l’essence continue de monter en flèche. Et comme on souhaite tous faire notre part pour l’environnement, on cherche différentes manières de diminuer notre consommation de carburant.

C’est pourquoi les véhicules hybrides, qui allient la puissance d’un moteur à combustion à l’efficacité d’un moteur électrique, gagnent en popularité.

Le tout nouveau modèle CX-90 VÉHR 2024 de Mazda vous offre le meilleur des deux mondes : tous les avantages de la conduite électrique, sans avoir à vous soucier de la recharge... ni consommer trop d’essence !

Le Mazda hybride rechargeable : la performance à son meilleur

Le modèle VÉHR combine un moteur à essence de 4 cylindres atmosphériques de 2,5 litres et un moteur électrique ultra puissant afin d’optimiser la capacité d’accélération et l’économie d’essence selon la pression activée par le conducteur sur la pédale d’accélération.

Le CX-90 VÉHR est un modèle hybride rechargeable conçu pour offrir une grande efficacité, sans avoir à faire de compromis sur la conduite intuitive qui fait la signature de Mazda. Le véhicule vous fait économiser sur l’essence en vous permettant d’opter pour la conduite électrique pour de courtes distances de moins de 42 km — soit la plupart des vos déplacements quotidiens — ou bien en utilisant le moteur à combustion pour de longs trajets.

Évidemment, l’option d’une conduite hybride est aussi disponible pour une expérience sans tracas sur la route.

Les caractéristiques du CX-90 VÉHR à surveiller Moteur hybride rechargeable e-Skyactiv de 2,5 L Consommation jusqu’à 9.4 L/100 km sur l’autoroute (pour certains modèles) Traction intégrable i-ACTIV de série Couple du moteur électrique (LB-PI) de 369 à 4 000 tr/min Espace de chargement de 2 101 L derrière les sièges avant Puissance de 323 chevaux avec le système hybride rechargeable Peut accueillir jusqu’à 8 passagers

Pleins feux sur la batterie et la recharge

Le modèle CX-90 VÉHR comprend une batterie située sous le plancher, ce qui permet de baisser le centre de gravité du véhicule, en plus de ne pas affecter l’espace de chargement. Ainsi, les passagers peuvent amener autant de bagages qu’ils le souhaitent !

Le mode recharge, quant à lui, permet au conducteur de régler le niveau de la batterie à l'état de charge désiré afin d’être avisé automatiquement lorsque celui-ci se retrouve sous un certain pourcentage. Pratique !

Fort est à parier que vous ne consommerez presque aucune essence lors de vos déplacements usuels, mais si vous vous aventurez plus loin, vous n’aurez pas à vous soucier de la recharge en raison du moteur à combustion qui prendra le relais automatiquement.

Quoi savoir lorsque vous utilisez le moteur électrique seulement X

Comment recharger le véhicule ?

Le modèle CX-90 VÉHR est fourni avec une recharge de niveau 1, mais ses capacités de recharge ne s’arrêtent pas là. Vous pouvez toujours utiliser un chargeur de niveau 2 ou encore des bornes de recharge publiques pour vous rendre du point A au point B... et plus loin encore !

Découvrez les options de recharge Chargeur de niveau 1 Branchez votre véhicule dans une prise électrique régulière (120V) pour profiter d’un état de charge de 20 % à 80 % en environ 6,4 heures. Chargeur de niveau 2 Pour une recharge rapide, installez un chargeur de niveau 2 à la maison pour atteindre un état de charge de 20 % à 80 % en seulement 1,3 heure. Recharge publique Le CX-90 VÉHR se recharge en roulant. Si toutefois vous avez besoin d’utiliser les recharges publiques en cours de route, vous pouvez le faire auprès de tous les chargeurs de niveau 2, mais pas ceux de niveau 3.

Le VUS CX-90 VÉHR de Mazda vous offre tout le bonheur d’une conduite écoénergétique dans un véhicule haut de gamme. Découvrez tous les modèles de la série à mazda.ca/fr/vehicules/cx-90 !