Yannick Nézet-Séguin interrompt un concert samedi à Philadelphie en raison des sonneries de téléphones cellulaires

Samedi, lors d’un concert de l’Orchestre de Philadelphie, le chef Yannick Nézet-Séguin a été obligé d’intervenir à la suite de sonneries de téléphones cellulaires.

«Est-ce possible de vivre sans téléphone durant une foutue heure?», a-t-il lancé aux spectateurs du Verizon Hall, après avoir arrêté les musiciens de l’orchestre en pleine interprétation de la Symphonie No. 9 d’Anton Bruckner.

La sonnerie du téléphone a résonné durant un passage calme au début du troisième mouvement de cette œuvre créée par le compositeur autrichien en 1903.

Il s’agissait d’une deuxième interruption en raison d’une sonnerie de téléphone intelligent. La première était survenue lors de l’interprétation de cette même oeuvre.

Lors de la première, le chef québécois a demandé à l’orchestre d’arrêter de jouer quelques instants avant de poursuivre l’interprétation.

Yannick Nézet-Séguin a indiqué au public, lors de son intervention, que les gens dans la salle avaient payé pour vivre une expérience et que les téléphones pouvaient attendre, a-t-il indiqué, dans un texte publié, dimanche, dans le quotidien The Philadelphia Inquirer.

Le concert consacré à des œuvres de Bruckner, qui mettait en vedette quatre solistes et le Chœur symphonique de Philadelphie, a pu se poursuivre, ensuite, sans interruption.

Éducation

Dans une entrevue avec le Philadelphia Inquirer, Yannick Nézet-Séguin a indiqué qu’il avait arrêté le concert à la suite de ce qui était une quatrième sonnerie de téléphone.

«Je pense que ce phénomène est lié à l’arrivée d’un nouveau public et qu’on apprécie de voir à nos concerts. On essaie de les accueillir en leur faisant comprendre le pouvoir d’être ensemble dans un moment de silence et de concentration totale sur la musique», a-t-il ajouté.

Le but, a-t-il dit, est d’amener le public à avoir la meilleure expérience possible et qui est impossible à atteindre avec les distractions de la vie de tous les jours, faisant référence aux téléphones cellulaires.

Yannick Nézet-Séguin a admis que son ton, lorsqu’il s’est adressé au public, était peut-être un peu impatient.

«Ce n’est pas pour leur en vouloir, mais c’est surtout pour éduquer, même si je n’aime pas ce mot, les gens qui viennent à nos concerts. J’ai senti, après mon intervention, que tout le monde était plus concentré et les applaudissements après le concert en ont témoigné. Je crois que l’on peut accueillir du nouveau public tout en leur faisant adopter les rituels du concert», a-t-il précisé.

En avril 2022, le chef québécois avait dû interrompre le concert qu’il dirigeait avec le Philarmonique de Rotterdam en raison de la sonnerie d’un téléphone portable.