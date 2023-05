SASSANO, Giampaolo



C'est avec grande tristesse que la famille annonce le décès soudain de Dr Giampaolo Sassano à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil sa bien-aimée épouse depuis 38 ans, Gina Bruno, ses enfants Marco, Caroline (Lorenzo Sandi), Isabella (Bartolomeo Parrino) et ses petits-enfants adorés, Giulia, Riccardo et Francesco, ses cousins Piero, Laura et Chiara, son beau-frère Robert et ses belles-soeurs Suzanne et Ginette, familles et amis.Natif de Udine, Italie, il a immigré au Canada en 1966. Il a eu une carrière prolifique en tant que géologue et professeur émérite pendant 24 ans à l'Université Concordia. Il était passionné d'archéologie, écrivain, poète et artiste-peintre. Son héritage académique et artistique sera à tout jamais gravé dans nos mémoires. Il était aimé et admiré de tous.La famille recevra les condoléances le mercredi, 10 mai 2023, de 14h à 17h et de 19h à 21h à la résidence funéraireUne célébration aura lieu au même endroit à 19h30.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation Médecins Sans Frontières ou Operation Smile seraient appréciés.