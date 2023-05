Canadien: on n’améliore pas une équipe uniquement par le repêchage

Un peu comme à Loto-Québec, parfois il y a une petite récompense.

Par exemple : vous avez gagné $10. Ou encore vous avez obtenu une participation gratuite.

Et le gros lot?

Ce sera pour une prochaine fois.

On espère, on y croit, on se croise les doigts, mais, en bout de ligne, on obtient un prix de consolation. Connor Bedard aurait changé tout le programme de relance de la concession chez le Canadien.

Maintenant, on doit poursuivre en suivant à la lettre le plan établi depuis 18 mois pour atteindre des standards pouvant permettre à la formation d’obtenir un laissez-passer en vue du tournoi printanier.

On atteint les séries est l’objectif de toutes les équipes... et ensuite : on verra.

Donc, les décideurs du Canadien pourront tout de même choisir au cinquième rang. Pas si mal puisque l’on cesse de répéter qu’il s’agit de la cuvée le plus impressionnante des dernières années.

Du moins, ce que les recruteurs s’époumonent à dire, c’est que les cinq premiers joueurs répertoriés sont des valeurs sures. Remarquez bien, qu’on a déjà entendu ce genre de refrain mais comme le repêchage n’est pas une science juste, il faut toujours se garder une petite gêne. Toutefois, il semble y avoir unanimité chez les recruteurs.

Cette année, on ne peut pas se tromper.

Kent Hughes est le premier à reconnaître que le Canadien sera en mesure de sélectionner un patineur prometteur, talentueux, un patineur qui aura une place dans la Ligue nationale.

Quand?

Ça, c’est une autre histoire.

Mais si on s’en tient aux analyses d’observateurs, si on s’attarde sur les propos de Hughes soutenant que les recruteurs de l ‘organisation se penchent quotidiennement sur l’évaluation les premiers choix identifiés, on n’obtiendra pas un joueur comme Connor Bedard mais on pourra tout de même accueillir dans l’organisation un patineur capable de dénicher une place dans le vestiaire.

Qui sont-ils?

Will Smith, peut-être mais sera-t-il disponible au cinquième rang? Adam Fantilli se retrouvera possiblement à Anaheim. Leo Carlsson débarquera possiblement à Columbus. Et, on arrive au dossier de Matveï Michkov. Il ne quittera pas la Russie avant la fin de la saison 2025-2026. Il faudra attendre trois ans et sans pour autant avoir l’assurance qu’il viendra en Amérique du nord.

Ryan Leonard est moins connu que les cinq premiers sauf que plusieurs recruteurs lui ont attribué des notes intéressantes. David Reinbacher est un Autrichien qui, selon tout le monde, est le meilleur défenseur disponible.

Les options seront nombreuses pour Hughes. Smith est bien connu de Hughes qui l’a dirigé pendant plusieurs années. Michkov? Si le Canadien juge qu’il peut atteindre trois ans et obtenir un patineur comme Karill Kaprisov qui, une fois débarqué en Amérique du Nord, après quelques années dans la KHL, est devenu un joueur de concession avec le Wild du Minnesota. Nick Bobrov, embauché pour être le grand patron du recruteur, en Europe, aura à prendre toutes les informations pertinentes au sujet du statut de Michkov.

Une transaction? Certes le premier choix du Canadien est attrayant mais il faudra que l’offre comble des besoins immédiats chez le Canadien.

Certes, le premier tour de sélection est décevant pour les partisans du Tricolore. La haute direction prône la patience, on parle de autres années avant d’atteindre les objectifs fixés.

La patience a des limites, cependant, on peut précipiter les événements sans miser uniquement sur le repêchage des joueurs amateurs.

Le Kraken de Seattle affrontait les Stars de Dallas au deuxième tour des séries éliminatoires. Le Kraken a mis deux ans à atteindre un tel sommet. Comment ont-ils bâti leur formation : avec un bon choix de premier tour, Matt Beniers, avec le ballottage, Eeli Tolvanen, avec des transactions où ils ont cédé quelques choix au repêchage, 4e, 5e et 6e, pour faire l’acquisition entre autres de Oliver Bjorkstrand, quelques joueurs autonomes sans compensation et en s’assurant que les engagements financiers de l’entreprise seront respectés. En d’autres mots, pas de contrats injustifiés. Les Golden Knights participent aux séries éliminatoires pour la quatrième fois dans l’histoire de cinq ans de la formation. Ils ont pris une direction différente que celle du Kraken. Ils ont embauché à gros prix des vétérans. Ils ont modifié leur structure administrative.

On ne jugera pas Jeff Gorton et Kent Hughes parce qu’ils ont fait chou blanc, lundi soir, à la loterie mais ils seront jugés sur les actions qu’ils prendront au cours des prochaines semaines.

C’est là que ça se joue.

Savoir profiter des aubaines, savoir identifier les besoins de l’entreprise, et ils sont nombreux...

Si Michkov est le joueur qu’on identifie comme ayant autant de talent que Bedard... enfin, presque, les décideurs doivent songer à attendre trois ans en autant qu’il viendra en Amérique du Nord et sur ce point, on a aucune garantie. De toute façon, Hughes et Gorton devront poursuivre leur travail pour rendre le programme de relance encore plus efficace. Peu importe le choix que fera le Canadien. On ne bâtit pas une équipe uniquement par le repêchage.