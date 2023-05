Megadeth fait deux arrêts au Québec: cinq choses à savoir sur les spectacles de cette semaine

Un an, presque jour pour jour, après leur dernière visite au Québec, la formation métal californienne Megadeth est de retour dans la Belle Province avec des arrêts au Centre Vidéotron et à la Place Bell à Laval. Voici cinq choses à savoir concernant les spectacles de mercredi et jeudi.

Un 16e opus

Lancé le 2 septembre dernier, The Sick, the Dying... and the Dead! est le 16e album studio de la formation, qui a vu le jour en 1983. Megadeth n’avait pas lancé de nouveau matériel depuis l’opus Dystopia qui remontait à l’hiver 2016. Cet album est le fruit de deux ans de travail avec des séances d’enregistrement entreprises en 2019. On retrouve une présence du rappeur Ice-T sur la pièce Night Stalkers. L’opus, qui comporte 12 titres, marque un retour en force pour la formation de l’ex-membre fondateur de Metallica.

Guérison de Mustaine

Le chanteur-guitariste de 61 ans a reçu, en mai 2019, un diagnostic de cancer de la gorge. Un cancer détecté lors d’une visite chez un dentiste. Son combat contre la maladie, remporté en octobre de la même année, l’a amené à surveiller de près son alimentation. Cette maladie a conduit le musicien à avoir un regard différent sur la vie.

Photo Stevens LeBlanc

Sur la route

La tournée Crush the World a été lancée le 26 avril dernier au Angel of the Winds Arena, à Everett, dans l’État de Washington. Ce spectacle a été suivi de sept concerts au Canada avec des arrêts en Colombie-Britannique, à Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Hamilton et Ottawa. Après Québec et Laval, Dave Mustaine, James LoMenzo, Kiko Loureiro et Dirk Verbeuren se produiront à Moncton et Halifax, retourneront en territoire américain pour deux concerts avant de s’envoler vers l'Europe pour une série de concerts, dont un arrêt au festival Wacken Open Air en Allemagne.

À la porte

David Ellefson, qui a été bassiste de la formation originale jusqu’en 2002, a fait un deuxième séjour avec la formation à partir de 2010. Dave Mustaine lui a montré le chemin de la porte au printemps 2021 à la suite d’allégations d'inconduite sexuelle à l'égard d’une mineure, qu’il a niées. Les sonorités de basse qu’il avait enregistrées pour l’album The Sick, the Dying... and the Dead! ont été refaites par le bassiste Steve Di Giorgio de la formation californienne Testament. Ellefson sera remplacé, sur scène, par James LoMenzo, 64 ans, qui a fait partie de White Lion.

AFP

En première partie

Les formations Oni et Bullet for My Valentine se produiront en première partie de Megadeth à Québec et à Laval. ONI est un groupe prog-métal canadien qui a vu le jour en 2014 en Ontario et qui compte deux albums à son actif. Le quatuor anglais Bullet for My Valentine qui a lancé, en 2021, un album qui porte le nom du groupe du Pays de Galles, compte plusieurs visites au Québec depuis sa formation en 1998.