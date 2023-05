Condition rare: des «douleurs incessantes» depuis que son cerveau n’est plus dans son crâne

Une jeune femme de 25 ans qui souffre de «douleurs incessantes» depuis un accident de patin pourrait se retrouver paralysée si elle n’est pas traitée rapidement pour son cerveau qui glisse doucement vers sa colonne vertébrale.

«Ma santé continue de se détériorer, mais je n'ai toujours pas réussi à amasser suffisamment d'argent pour obtenir le traitement dont j'ai besoin [...] Cela me sauverait la vie, a déploré l’Anglaise Emily Balfour, 25 ans, en entrevue avec "The Independent". Ma vie est en pause et stagne, je suis devenu en grande partie cloué au lit.»

À l’âge de 14 ans, la jeune femme de Londres aurait subi un accident de patinage qui l’aurait conduite à l’hôpital. C’est alors qu’elle aurait découvert qu’elle souffrirait de syndrome d'Ehlers-Danlos (EDS), une condition rare qui affecte les articulations en s’attaquant aux tissus entre les organes.

Dans le cas de la jeune Anglaise, cela se traduirait ainsi par une grande instabilité à l’intervalle entre son crâne et sa colonne vertébrale. À cela s’ajouterait une malformation de Chiari, c’est-à-dire que son cervelet ne reposerait pas à la bonne place, pressant plutôt sur sa moelle épinière, a rapporté le média britannique.

Selon ce que lui auraient indiqué ses médecins, son cerveau ne serait plus positionné dans son crâne.

«Et ce problème ne me concerne pas seulement, il y a tellement de personnes atteintes de cette maladie qui ont du mal à obtenir des fonds pour se faire soigner à l'étranger. L'argent est l'obstacle qui nous empêche de vivre notre vie», a poursuivi la Londonienne.

La jeune femme a lancé une campagne de sociofinancement pour tenter d’obtenir les 200 000 £ nécessaires, l’équivalent de plus de 335 000 $, pour un traitement qui viserait à injecter des cellules souches directement dans sa colonne.

Comme plusieurs dans sa situation, elle a récemment perdu momentanément l’usage de son bras gauche, qui serait devenu paralysé et enflé, avant de regagner une partie de la mobilité.

«J’ai vu des gens avec ces conditions perdre l’usage de leurs bras complètement, et ça m’inquiète évidemment puisque je vis toute seule [...] Je veux juste compléter mon diplôme et avoir une vie normale, sans être prise dans cet enfer», a-t-elle conclu, au média anglais.