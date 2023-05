Couronnement du roi: une farce monumentale

Dans son livre Sapiens, qui s’est vendu à des millions d’exemplaires à travers le monde, l’historien israélien Yuval Noah Harari dit que l’homme a besoin de se raconter des histoires pour donner un sens à sa vie.

Les religions, par exemple, sont des fictions qu’on a créées de toutes pièces pour tenter d’expliquer le monde.

Les idéologies aussi. Le communisme et le capitalisme n’existent pas en soi.

Ce sont des récits que nous avons créés.

« Il n’y a pas de dieux dans l’univers, pas de nations, pas d’argent, pas de droits de l’homme, ni lois ni justice hors de l’imagination commune des êtres humains », dit Harari.

LE SUMMUM DU RIDICULE

Même chose pour l’autorité. Personne n’a d’autorité naturelle sur d’autres êtres humains. Ce sont les membres d’une société qui confèrent de l’autorité à quelqu’un.

On dit : « Cette personne représente l’autorité et il faut lui obéir. »

C’est comme lorsqu’on joue au soccer, et qu’on choisit un arbitre.

Cette personne n’est pas née « arbitre ». Elle n’est pas « arbitre » par naissance.

Elle a été choisie par l’ensemble des joueurs pour arbitrer la partie.

On lui donne un chandail d’arbitre, et on dit : « Cette personne est un arbitre. Il faut respecter ses décisions, même si on n’est pas d’accord. »

Je pensais à Harari lors du couronnement du roi Charles III.

Pour les monarchistes (ceux qui croient à la fiction qu’est le système monarchique), cet événement était solennel, important.

Historique.

Mais pour les autres, ce couronnement était le summum du ridicule.

Non, mais quelle farce monumentale !

Tu prends un vieux monsieur quelconque, tu lui mets une couronne sur la tête et un bâton dans les mains, et soudainement, cet individu qui ressemble à des millions d’autres individus est investi d’un pouvoir spécial !

Soudainement, il faut lui obéir ! Il devient sage ! Il règne sur des millions d’êtres humains ! Comme ça, juste parce qu’il est né dans la bonne famille !

Si ce n’était du système monarchique, qui a été inventé de toutes pièces, le gars serait peut-être facteur, épicier ou réparateur de balayeuses ! Mais parce qu’il a un bâton dans les mains, il devient l’une des personnes les plus puissantes au monde !

C’est fou, non ?

LE CARNAVAL

Prenez la religion.

Parce qu’un homme a un drôle de chapeau sur la tête, il peut dire à des millions d’êtres humains de ne pas manger telle ou telle nourriture, ou de ne pas allumer la lumière chez eux pendant le week-end !

Quand on y pense froidement, c’est complètement fou. On choisit un gars, on dit : « Lui va être notre guide spirituel », et on obéit à chacune de ses décisions, aussi absurdes et illogiques soient-elles.

« Tu vas manger seulement avec ta main droite ! »

Pourquoi pas : « Tu vas sauter sur un pied pendant 45 minutes chaque jeudi » ?

Je regardais Charles et Camilla, avec leur ridicule couronne sur la tête, en train de faire des bye-bye dans leur carrosse, et je hurlais de rire.

On aurait dit le couronnement de la reine au Carnaval de Québec, avec un gros budget...

Qu’attendons-nous pour mettre fin à cette mascarade qui nous coûte des millions de dollars en pure perte ?