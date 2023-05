Disette de 47 ans: Jean Gagnon se souvient de la dernière conquête des Remparts

La dernière fois que les Remparts de Québec ont soulevé la coupe du Président – maintenant trophée Gilles-Courteau – Patrick Roy avait 11 ans, Guy Lafleur en était à sa cinquième saison dans la LNH et Montréal s’apprêtait à présenter les Jeux olympiques d’été. C’était il y a 47 ans.

Au centre Vidéotron, la photo d’équipe des Remparts de 1976 rappelle que Jean Gagnon était le capitaine de cette formation dirigée par Ron Racette.

Même si les années ont passé, Gagnon n’a pas oublié cette dernière conquête des Diables rouges et de l’engouement qui régnait dans la ville de Québec.

Un Colisée plein

À ce moment, le Colisée débordait de 13 000 partisans entassés dans l’amphithéâtre dont la capacité n’était que de 10 000.

« C’était hallucinant les gens étaient assis dans les escaliers et ça fumait dans ce temps-là. Il y avait de la boucane partout ! Les joueurs étaient reconnaissants envers les gens de Québec parce qu’ils nous avaient soutenu tout le long même si nous n’étions pas favoris au départ »

Les Remparts n’étaient effectivement pas les favoris. Menés par Denis Turcotte et Joseph Godin, ainsi que par Gagnon, les Remparts avaient terminé au troisième rang dans la LHJMQ avec 86 points.

En finale, ils devaient faire face à la grande puissance du circuit, les Castors de Sherbrooke, qui avaient conclu le calendrier régulier avec 111 points, soit 24 de plus que les Royals de Cornwall qui avaient terminé deuxièmes, et 25 de plus que les Remparts.

La fin de la disette ?

Négligés, ils avaient finalement vaincu les Castors en six parties. « Prodigieux », titrait alors le Journal tandis que Le Soleil parlait du triomphe de la détermination.

« On n’était pas nécessairement l’équipe la plus talentueuse mais on avait du caractère et ça brassait beaucoup dans ce temps-là. Il y avait beaucoup d’intimidation avant les parties, mais on avait une équipe vraiment tough. On ne reculait devant personne », se remémore Gagnon.

Bien que les Remparts aient remporté la coupe Memorial en 2006, aucune bannière de champions de la LHJMQ n’a été hissée au plafond de leur domicile depuis 1976. Pour le capitaine de cette dernière édition championne, les Remparts de 2023 ont ce qu’il faut pour mettre fin à cette disette.

« Sincèrement, je regarde les Remparts aujourd’hui et ils jouent avec intensité, ils limitent les erreurs et leur gardien fait la job. L’important c’est de gagner la dernière partie de l’année. »