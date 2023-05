«Elle était encore chaude»: une météorite s’écrase sur une demeure du New Jersey

Un objet métallique identifié comme une météorite par des experts a traversé le toit et le plafond d’une maison du New Jersey, aux États-Unis, cette semaine.

Selon les autorités de la ville de Hopewell Township, l’incident se serait produit peu après 13 heures, lundi.

Après avoir passé à travers le toit, la météorite s’est écrasée sur «le plancher de bois franc».

La police a déclaré avoir contacté plusieurs agences pour identifier l'objet avec certitude et pour obtenir de l'aide afin de «protéger les résidents et l'objet».

D’une grosseur d’environ quatre pouces par six pouces, il est d’une forme allongée et d’une texture métallique.

Une image publiée par la police montre d’ailleurs la roche spatiale sur un sol endommagé et fissuré.

Plus de peur que de mal

La famille propriétaire de la maison en question se dit reconnaissante que personne n’ait été blessé et qu’ils puissent se retrouver «maintenant en présence d’un cadeau de l’espace».

Suzy Kop, une résidente de la maison, a déclaré à la chaîne américaine CBS que la météorite avait atterri dans la chambre de son père, mais qu’heureusement, personne n'était à la maison.

«Il semble que tout ce qui est venu du ciel soit tombé à travers le toit de la fenêtre du haut, qui est la chambre de mon père», a déclaré Suzy Kop.

Lorsqu’elle est revenue à la maison, en contournant les débris et les plaques de plâtre, qu’elle a trouvé le rocher dans un coin.

Pensant au départ que quelqu’un avait lancé une grosse roche sur la demeure, elle a finalement réalisé que l’objet pourrait être une météorite.

«Je l’ai touché parce que je croyais que c’était une roche, et elle était encore chaude», a-t-elle dit.

Selon Kop, les urgences lui ont fait subir un bilan de santé, tout comme à sa famille, pour confirmer qu'il n'y avait pas de substances ou d'effets persistants de l'objet.

«Ils avaient peur que, parce que c'était tombé du ciel, ce soit radioactif. Pouvions-nous avoir un type de résidu sur nous? Alors ils nous ont scannés et tout est revenu clair», a expliqué Kop.

Une relique du système solaire

Derrick Pitts, l'astronome en chef du l'Institut Franklin, a affirmé que l'objet pourrait avoir de quatre à cinq milliards d'années et être aussi vieux que le système solaire lui-même.

«Il a fait le tour de l'espace et est venu sur Terre, et est tombé chez eux», a déclaré Pitts. «Pour qu’un objet [comme celui-ci] frappe une maison, pour que les gens puissent le toucher, c'est vraiment inhabituel et cela s'est produit très peu de fois dans l'histoire.»

L’obpt pourrait être connecté à une pluie de météorites en cours appelée Eta Aquariids, un événement lié à la comète de Halley qui est visible de la mi-avril à la fin mai.

Depuis l’incident, la roche fait l'objet d'une enquête.