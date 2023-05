[EN PHOTOS] Qu'est-il projeté en format géant sur les murs de l'UQAM?

Des algues grosses comme des maisons et des gouttes de pluie verglaçante gigantesques captent le regard des passants sur la rue du Président-Kennedy, à Montréal, dès la tombée de la nuit et jusqu’à 23 heures.

Intitulée « Matière à réflexion », la projection sur le pavillon Président-Kennedy de l’UQAM met en vedette des plus belles photographies scientifiques soumises au concours La preuve par l’image, que tient depuis 2010 l’Association francophone pour le savoir (Acfas). Dans le cadre de ce concours, les chercheurs de tout le Canada sont invités à présenter leurs plus belles images et un jury accorde des prix aux auteurs des plus réussies.

À l’occasion du centenaire de l’ACFAS -- qui tient son congrès annuel cette semaine à Montréal -- on a demandé à la directrice artistique Laurence Grégoire-Béliveau de concevoir une projection en continu mettant en vedette les 13 photos gagnantes du concours. Certaines images illustrent des algues microscopiques, d’autres des formations rocheuses en Arctique. Le tout dure un peu plus de 2 minutes. Et c’est gratuit.

Mathieu-Robert Sauvé