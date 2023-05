Grands bien-cuits ComediHa!: Guylaine Tremblay parmi les victimes en 2023

Guylaine Tremblay a déjà une bonne idée des sujets qu’aborderont ses tortionnaires amicaux d’un soir quand elle s’assoira dans le fauteuil de la victime, le 17 août prochain, lors d’un des quatre Grands bien-cuits du prochain ComediHa! Fest-Québec.

«Sur le fait que j’ai beaucoup pleuré, mes trophées que j’ai gagnés, j’ai l’impression qu’ils vont revenir sur mon aventure de Sinorama et... je ne sais pas. Je ne veux pas leur donner des idées qu’ils n’auront peut-être pas», dit-elle en éclatant de rire.

En compagnie de Jean-Michel Anctil, Guy Jodoin et Michel Charrette, la comédienne adorée des Québécois fait partie de la cuvée 2023 des Grands bien-cuits ComediHa!, un concept qui remporte un beau succès depuis sa première présentation en 2021.

L’identité des animateurs de chacune de ces séances où une personnalité doit subir les railleries de ses collègues et amis sera connue ultérieurement.

«Ça ne me dérange plus de faire rire de moi»

Pourquoi Guylaine Tremblay a-t-elle accepté une telle invitation? «Parce que les bien-cuits, je trouve ça drôle et je suis rendue à une étape de ma vie où ça ne me dérange plus de faire rire de moi», répond celle qui a remporté de nombreux prix Artis et Gémeaux.

Elle a évidemment bien hâte de connaître qui joueront le rôle de ses rôtisseurs d’un soir.

«Je suis à peu près certaine que mes amis de longue date vont être là. Je ne leur ai pas parlé, mais je pense à Josée Deschênes et Denis Bouchard. En tout cas, ça va faire un bon spectacle parce que mes amis sont amusants.»

S’éloigner des humoristes

Cette troisième cohorte de roastés de ComediHa! se démarque des précédentes, qui misaient essentiellement sur des humoristes. Même s’ils ont joué des rôles comiques au cours de leur carrière, Guylaine Tremblay, Guy Jodoin et Michel Charrette sont d’abord et avant tout des acteurs ou animateurs.

«Les humoristes, ça allait de soi. Maintenant, on va dans le star-système, dans la vedette. Je pense que les gens vont constater que ça se peut, que c’est fait avec bon goût, que c’est très drôle, très efficace. Ça va démontrer une autre facette de leur personnalité», signale la directrice générale du ComediHa! Fest-Québec, Josée Charland.

Si le succès est au rendez-vous, des noms surprenants pourraient apparaître au menu des Grands bien-cuits au cours des prochaines années, laisse entendre Mme Charland.

«Le but est d’aller chercher des invités de marque, des invités populaires qui sont appréciés du public. Ça prend des gens qui ont beaucoup de bagages et qui sont connus pour que les spectateurs puissent se référer aux gags.»

Les Grands bien-cuits 2023

16 août: Jean-Michel Anctil

17 août: Guylaine Tremblay

18 août: Guy Jodoin

19 août: Michel Charrette