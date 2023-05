Le CH et le dilemme Matvei Michkov, joyau russe dont le père vient d'être retrouvé mort dans un étang à Sotchi

«Pauvre Canadien. Les choix un, deux, trois et quatre restent tellement plus simples. À cinq, tu te retrouves avec un sérieux dilemme.»

Ce message texte provient d’un recruteur de l’Association de l’Ouest. Quand il décrit une simplicité pour les quatre premiers élus, l’homme de hockey fait référence à Connor Bedard, Adam Fantilli, Leo Carlsson et Will Smith.

Et le dilemme a pour nom: Matvei Michkov.

Sur le strict plan du talent, Michkov devrait connaître sa destinée lors du repêchage à Nashville parmi les cinq premiers. Il n’y a toutefois pas juste le talent qui rentre dans l’équation avec l’ailier droit originaire de la Russie.

«Si un espoir peut devenir un joueur de concession après Bedard, c’est lui, a dit un autre recruteur de l’Ouest. Ce qu’il a fait dans KHL, c’est digne de mention contre des hommes.»

«Quand on l’a vu au Mondial des moins de 18 ans au Texas, il n’était pas moins bon que Bedard, a-t-il poursuivi. Il y a le facteur russe. Mais comme recruteur, je ne peux pas le prendre en considération. Que le gars vienne de Baie-Comeau, de la Russie ou des États-Unis, mon métier constitue à évaluer les joueurs.»

Âgé de 18 ans depuis le 4 décembre, Michkov a amassé 20 points (9 buts, 11 passes) avec la formation de Sotchi dans la KHL. Il s’agit de la meilleure moyenne de points pour un joueur qui jouait sa saison de 17 ans au niveau de la KHL depuis la création du circuit en 2008.

Michkov n’a pas endossé l’uniforme de la Russie depuis le début de la guerre avec l’Ukraine au mois de février 2022. Au Championnat du monde des moins de 18 ans, au mois de mai 2021, il avait récolté 16 points (12 buts, 4 passes) en sept rencontres, aidant son pays à obtenir la médaille d’argent.

Bedard, qui avait battu Michkov avec le Canada en grande finale, avait terminé ce tournoi avec 14 points (7 buts, 7 passes) en 7 matchs.

Et les doutes

Si le potentiel dans le cas de Bedard ne fait aucun doute, il y a plusieurs facteurs qui feront réfléchir les DG de la LNH à commencer par son passeport russe.

Au niveau contractuel, Michkov a également une entente avec le SKA de Saint-Pétersbourg jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Techniquement, il ne débarquera pas en Amérique du Nord avant trois autres saisons.

Dans un autre registre, on doit également rappeler le décès dans des circonstances nébuleuses le mois dernier de son père. Andrei Michkov, 51 ans, a été retrouvé mort dans un étang à Sotchi alors qu’il manquait à l’appel depuis deux jours.

Calculer les risques

En visioconférence quelques minutes après le dévoilement de la loterie, Kent Hughes a parlé du cas Michkov.

« Nous savons où nous parlons, a rappelé Hughes. Au premier rang, nous n’aurions pas eu à nous informer de la même façon. Nous chercherons à comprendre. C’est difficile à prédire. C’est un risque, mais tu dois calculer la récompense. Si jamais nous arrivons à notre rang et qu’il y a deux joueurs avec le même talent, nous iirions avec celui qui a moins de risques. Mais je ne peux pas dire ça maintenant. »

«Ça nous fait plus peur qu’un autre espoir en raison des trucs évidents, a enchaîné plus tard le DG du CH. Si on détermine que Michkov est plus talentueux qu’un autre joueur, nous regarderions pour lui.»

Hughes et Jeff Gorton ont aussi une carte importante dans leur jeu en la personne de Nick Bobrov. Originaire de la Russie, mais installé aux États-Unis depuis longtemps, Bobrov a ses antennes dans ce pays afin de bien analyser les risques.

Un prochain Kaprizov?

Au Minnesota, le Wild a patienté cinq ans avant de voir Kirill Kaprizov dans un uniforme de la LNH. Kaprizov est aujourd’hui l’un des très bons attaquants du circuit avec des saisons de 51 points en 55 matchs, 108 points en 81 matchs et 75 points en 67 matchs.

Photo d'archives, Getty Images via AFP

Mais il y a une différence importante dans le cas de Kaprizov. Il était un choix de 5e tour (135e au total) à l’encan de 2015. On était donc très loin d’une sélection dans le top cinq.

Le pari de l’équipe qui réclamera Michkov sera donc bien plus gros.