Le rêveur dans son bain: un hommage à la créativité

Le mot extraordinaire résume le mieux la pièce Le rêveur dans son bain, au TNM, puisqu’elle se révèle tout aussi hors du commun que réussie.

Écrite et mise en scène par Hugo Bélanger, cette proposition devrait assurément plaire à un large public. Elle constitue une ode à l’imagination en mélangeant merveilleusement le réel et la fiction.

Cette œuvre rend ainsi hommage à de grands précurseurs oubliés du monde des arts de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Les spectateurs font donc la découverte de Georges Méliès, le pionnier du cinéma, du père de la magie moderne, Jean-Eugène Robert-Houdin, ainsi que d’un des dessinateurs marquants de la BD, Winsor McCay. Les femmes ne sont pas en reste avec la sculptrice Elsa von Freytag ainsi que d’autres.

Ces figures historiques sont présentées de manières fantaisistes et inventives, tant par leurs actes que par les images qui accompagnent leurs propos. Des projections époustouflantes de dessins viennent notamment donner vie à ce récit fantasmagorique, tandis que des numéros de prestidigitation et de mime lui insufflent une douce folie.

Un raconteur doué

Le destin de ces personnalités qui surgissent sur scène est raconté par un bédéiste rêveur qui se réfugie dans son bain depuis le départ de sa femme et muse Ondine (Cynthia Wu-Maheux). Magistralement incarné par Normand D’Amour, cet homme égoïste et mythomane, mais doté d’une créativité illimitée, se confronte à son fils (Renaud Lacelle-Bourdon) qui n’en peut plus de le voir fuir ses obligations.

Dans ses explications burlesques, le narrateur fabulateur voyage avec un de ses personnages de bande dessinée, une version enfantine de lui et de son fils, interprété avec doigté par Sébastien René.

Environ la moitié du spectacle fait place à l’émerveillement sans trop rentrer profondément dans l’émotion ni dans une trame qui a beaucoup de sens. Cette partie, où le père prétend avoir côtoyé ces fabuleux artistes méconnus, est divertissante.

Toutefois, cette proposition replonge habilement dans le présent où le père et le fils règlent leurs comptes. Plus dramatique et sérieuse, cette tranche synthétise parfaitement le propos sur la créativité pour se conclure par une fin touchante.

Les grands artistes ne souhaitent pas être oubliés, peut-on entendre dans cette pièce. Eh bien, Hugo Bélanger peut dormir tranquille, car sa création ne devrait pas l’être.

♦ Le rêveur dans son bain est à l’affiche au TNM jusqu’au 27 mai prochain.

Le rêveur dans son bain ★★★★1⁄2