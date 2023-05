Les mentalités changent dans les arénas, selon la ministre Charest, mais pas tant que ça, selon les intervenants sur le terrain

Accroître le respect et la sécurité au hockey est un sujet chaud du rapport du Comité québécois sur le développement du hockey qui a été déposé il y a un an. Mais encore cette année, des incidents disgracieux survenus tant sur la glace que dans les gradins ont perturbé le déroulement de rencontres.

Ces agissements ne datent pas d’hier. On peut remonter jusqu’à Mathusalem!

On a l’impression que c’est incrusté à jamais dans les mœurs et que le hockey ne se sortira jamais de ce problème.

«Je ne suis pas d’accord», objecte Isabelle Charest.

«Quand les gens commencent à dénoncer ces comportements, c’est un signe que les mentalités changent, estime madame la ministre. Ces scènes sont filmées. On ne voit pas ça dans les parties où ça se passe bien.

«Il faut faire attention au constat que l’on fait de la situation. C’est sûr qu’il y a du travail à faire. Il reste à changer les mentalités sur ce que le hockey peut être.»

Éducation et formation

Certes, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Mais le problème demeure criant.

Il y a quelques semaines, on apprenait que Hockey Québec envisage la possibilité d’instaurer un code de conduite pour les parents dans les arénas. Quand on est rendu à ce point, ça veut dire que le problème dépasse les bornes.

«J’ai émis un énoncé ministériel en 2020 demandant à chaque fédération sportive de se doter d’une politique d’intégrité», indique Mme Charest.

«Ça concernait les cas d’abus, de harcèlement et d’intimidation. Il revenait aux fédérations d’appliquer ce code comme elles le voulaient. Mais si on s’attend à ce que les comportements changent du jour au lendemain, c’est un coup d’épée dans l’eau.»

«Jocelyn Thibault a bien exposé les difficultés que ça peut causer. Si on vise un parent qui se comporte mal, est-ce que ça punira l’enfant?»

Mme Charest pense que la solution passe par l’éducation et la formation.

À la LNH de montrer l’exemple

C’est comme les bagarres entre joueurs.

La décision de la Ligue de hockey junior majeur du Québec de les interdire à partir de la saison prochaine ne fait pas l’affaire de tout le monde. Certains pensent que le circuit québécois se retrouvera désavantagé au repêchage de la Ligue nationale face à la Ligue de l’Ontario et à la Ligue de l’Ouest.

Les purs et durs disent que les mesures adoptées ces dernières années pour contrer la violence ne font que déviriliser le hockey.

Ces propos enflamment Mme Charest.

«Je souligne qu’en Europe et dans la NCAA [hockey universitaire américain], il n’y a pas de bagarres», rétorque-t-elle.

«Le seul sport qui réglemente les bagarres est le hockey. Au rugby, au football ou à la crosse, qui sont des sports passablement durs, il n’y a pas de batailles. En fait, je pense qu’il en est ainsi dans tous les sports, excepté le hockey.»

Éliminer les visions préhistoriques

Pour la ministre, l’exemple doit venir d’en haut, c’est-à-dire de la LNH.

«Les bagarres sont en diminution depuis quelques années», reconnaît Mme Charest.

«Ultimement, j’espère que la Ligue nationale se penchera sérieusement sur la question ultimement.»

«Il faut voir comment on peut protéger nos jeunes. Dernièrement, j’ai lu qu’un joueur avait été suspendu cinq matchs pour des propos racistes. Or, un joueur qui donne un coup de poing sur la gueule d’un adversaire n’écope que de 15 minutes de punition.»

«Ça n’a pas de bon sens! À un moment donné, il faut que les sanctions soient conséquentes.»

À ses yeux, il n’est nullement surprenant que des jeunes abandonnent le hockey à l’adolescence.

«Ils sont écœurés, les parents aussi», dit-elle.

«Il faut arrêter d’avoir cette vision préhistorique sur les bagarres. Le sport doit évoluer. Avec tout ce qu’on sait sur les commotions cérébrales, l’intimidation, le harcèlement, il faut faire un ménage.»

«J’ai vu des matchs de hockey aux Jeux olympiques et le spectacle était fantastique!»

Non, ça ne change pas vraiment, selon les intervenants sur le terrain

La ministre Isabelle Charest n’est pas d’accord quand notre collègue Marc de Foy souligne que les mentalités ne semblent pas changer dans les arénas du Québec.

Quand on vérifie comment ça se déroule sur le terrain, on se rend compte que c’est encore effectivement difficile et que les événements disgracieux filmés et diffusés sur les réseaux sociaux ne sont que la pointe de l’iceberg.

«Il n’y a pas eu d’amélioration du tout. Ça fait 24 ans que je fais ça et au niveau des parents, c’est la pire année que j’ai vécue», souligne Éric Black, qui est arbitre en chef pour la région de Montréal.

«Peu importe le niveau à partir de l’atome au junior, il se passe des choses. On a eu des arbitres qui ont eu des menaces de mort et même des arbitres qui se sont fait attendre dans le corridor par des parents dans le M13 C.»

Il y a déjà eu un code

Il y a quelques semaines, Hockey Québec a évoqué la possibilité d’instaurer un code de conduite qui obligerait les parents à suivre une formation pour que leur enfant puisse jouer.

Il y a déjà eu une mesure s’y apparentant dans le passé et Éric Black se demande pourquoi celle-ci a été retirée.

«Ç’a déjà existé dans le passé, où on pouvait donner une pénalité mineure pour des parents qui criaient, je ne sais pas pourquoi ç’a été enlevé. Après trois ou quatre punitions du genre dans un match, ça calme les ardeurs.»

M. Black croit que chaque association de hockey devrait avoir un responsable qui veille à la bonne tenue des parents.

Sceptique

Marc Denis a présidé le Comité sur le développement du hockey québécois qui a accouché d’un rapport détaillé il y a un an. Il semble un peu surpris de voir l’optimisme de la ministre Charest.

«De prime abord, je suis très content si la ministre dit que les choses progressent bien, mais je n’ai rien vu. J’ai hâte de voir ce qui a été fait et à quelle hauteur.»

Selon l’ancien gardien de but de la LNH, il serait temps que tout le monde se retrouve autour d’une table pour que les choses bougent et pour éviter que le rapport ne commence à se sentir trop à l’aise sur une tablette.

«J’aimerais qu’on s’assoie autour de la même table, qu’il y ait un retour, j’aimerais que l’importance qu’on y a accordée soit la même aujourd’hui.»

Marc Denis juge aussi que les diverses associations de hockey peuvent y mettre du leur pour que les choses avancent.

«Il semble y avoir un manque de leadership au hockey, il y a des recommandations qui peuvent être mises en action en claquant des doigts. Ça prend des associations qui vont de l’avant plutôt que de protéger leur château. Je n’ai pas en entendu beaucoup de gestes de courage comme le retrait des statistiques ou encore de réduire le volet compétition.»

Pas que la LNH

Mme Charest confiait à Marc de Foy que la LNH devait montrer l’exemple en ce qui concerne les comportements sur la glace, mais Marc Denis croit que c’est faire fausse route.

«Ce n’est pas obligé d’être un sens unique, on n’est même pas obligé de penser à la pyramide», mentionne-t-il, ajoutant qu’on pourrait profiter de l’horaire des programmes sport-études qui se multiplient.

«On a une année scolaire qui déborde de l’année sportive, alors on pourrait en profiter pour enseigner les jeunes sur le rôle de l’arbitre.»

Éric Black croit pour sa part que c’est une erreur de remettre toute la responsabilité sur les épaules de la LNH.

«On ne peut tellement pas comparer la Ligue nationale au hockey mineur. Il faut commencer par la base en démontrant aux jeunes et aux arbitres comment se comporter.»