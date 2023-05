L’espoir demeure pour les partisans du CH

Les partisans du Canadien, les purs et durs, sont profondément déçus. Vous vouliez y croire, même si les chances du CH de remporter le premier choix au prochain repêchage étaient minimes. Dites-vous bien que c’est normal. Tout ce qui bouge de fans du club montréalais rêvait de voir Connor Bedard débarquer à Montréal.

La phase de reconstruction aurait fait un bond prodigieux vers l’avant. Une place dans les séries aurait peut-être été possible l’an prochain ou, tout au plus, dans deux ans.

Mais tout n’est pas perdu.

En repêchant au cinquième rang, le Canadien devrait ajouter un autre bon joueur dans sa banque d’espoirs.

L’organisation mise déjà sur un noyau de bons jeunes joueurs avec Kaiden Guhle, Jordan Harris, Justin Barron et Arber Xhekaj. Rafaël Harvey-Pinard a pris du galon au cours de la dernière saison.

Nick Suzuki, Cole Caufield et Kirby Dach possèdent déjà une bonne expérience de la Ligue nationale pour leur âge.

D’autres jeunesses s’amèneront dans l’organisation la saison prochaine.

Pensons à Logan Mailloux, à Joshua Roy et à Riley Kidney. D’autres suivront dans deux ans. Il y a longtemps que le pipeline n’a pas été aussi bien rempli.

Suffit d’être encore un peu patient et d’espérer que la relance se fasse plus rapidement qu’on le voit avec les Sabres de Buffalo, les Sénateurs d’Ottawa et les Red Wings de Detroit, trois formations de la même division du Canadien qui ont encore raté les séries cette année.

Geoff Molson a joint sa voix à celles de Jeff Gorton et de Kent Hughes au cours des derniers jours pour dire que les attentes seront plus grandes la saison prochaine.

C’est ce que tout le monde veut. Si l’équipe fait marche arrière, les amateurs seront moins conciliants.

L’argent va rentrer à Chicago

Les Blackhawks de Chicago ont joué de chance. Il en aurait été ainsi pour n’importe quelle autre équipe dont la boule gagnante aurait été pigée.

C’est le jeu, c’est du hasard.

C’est sûr que les Blackhawks ont mis le grappin sur une grosse prise.

Leur acquisition équivaut à un premier prix de la loterie Mega Millions aux États-Unis.

La machine à engranger des montagnes de dollars est déjà en marche. Des chandails identifiés à Bedard seront bientôt sur le marché à Chicago.

Si le jeune homme devient le joueur générationnel que l’on voit en lui, les Blackhawks vont faire des affaires d’or aux guichets.

Les détenteurs des droits de télévision et de radio verront probablement les coûts de leurs contrats augmenter au cours des prochaines années.

Geoff Molson pensait sans doute à tout ça, alors qu’il se fermait les yeux et se croisait les doigts dans l’attente de la loterie Bedard.

Long processus

Pas sûr, cependant, que les choses vont changer du jour au lendemain pour les Hawks avec Bedard dans la formation.

L’équipe a liquidé pratiquement tous ses gros actifs pour glisser au classement cette année. Il y a des soirs où Bedard se sentira bien seul.

Les Penguins de Pittsburgh ont mis sept ans à gagner la coupe Stanley avec Mario Lemieux. L’arrivée de Jaromir Jagr en 1991 y avait été pour quelque chose.

Alex Ovechkin a savouré une première conquête de la coupe à sa 14e saison avec les Capitals de Washington. Il pouvait miser sur Nicklas Bäckström.

Connor McDavid espère y arriver à sa huitième saison avec les Oilers d’Edmonton avec l’aide de Leon Draisaitl et de plusieurs autres coéquipiers.

Un joueur ne fait pas une équipe.