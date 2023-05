M. Legault, M. Trudeau, arrêtez de déterminer des volumes d’immigration sur le coin de la table

35 000, 50 000, 70 000, 80 000, 1 million qui dit mieux? Le volume de l’immigration que l’on devrait recevoir ressemble à une vente aux enchères. Chacun y va de son nombre, de son volume, et nous, comme spectateurs, devons trancher sur celui qui semble avoir le plus de bon sens.

Or, on n’en sait rien. Pire, ils n’en savent rien. On nous parle de la capacité d’accueil et d’intégration, sans jamais nous dire comment elle est calculée, cette capacité. On y va au pif, à l’humeur du jour, sur le coin d’une table. Mais au fond, on n’en sait strictement rien.

L’immigration n’est pas la solution à tout et n’est certainement pas un mal nécessaire. Elle a des avantages et des inconvénients, mais représente un moyen plutôt qu’une fin en soi. Il s’agit, potentiellement, d’un levier de développement économique, social et même culturel. Encore faut-il en déterminer en amont le volume et le profil de manière objective et réaliste.

Au même titre que l’on calcule et que l’on projette des besoins en main-d’œuvre, les gouvernements, qu’ils soient fédéraux ou provinciaux, doivent nous démontrer de manière rationnelle les paramètres pris en compte pour déterminer notre capacité d’accueil et d’intégration et ainsi, le volume d’immigration que l’on devrait recevoir

Fluctuation du taux de natalité, marché de l’emploi, poids politique du Québec aux Communes, logements disponibles, capacité des systèmes de l’éducation et de la santé, capacité de franciser et tendances démolinguistiques sont tous des paramètres qui devraient faire partie de l’équation mathématique menant à la détermination de notre capacité. Ces paramètres doivent être mis ensemble, pondérés selon nos priorités afin que nous déterminions réellement la place que doit prendre l’immigration dans notre développement.

Il ne s’agit donc pas d’être pour ou contre l’immigration. C’est un faux débat. Il s’agit de dépolitiser celle-ci afin qu’on arrête de nous la servir à toutes les sauces chez ceux qui pensent que c’est la réponse à tout et qu’on arrête de nous la brandir en épouvantail par ceux qui y voient une constante menace à ce que nous sommes.