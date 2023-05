Le 17 mars 1993, il y a 30 ans, se tenait à Montréal un colloque québécois sur les « Volontés de fin de vie ». Plus de 400 participants, provenant des Ordres professionnels et des associations intéressés par le sujet, y participaient. Tout un succès ! Ce colloque était organisé par la « Fondation responsable jusqu’à la fin » qui était à la recherche d’un mourir plus humain, plus digne et plus centré sur la personne.

Dans cette noble cause centrée sur la primauté du seul intérêt de la personne en fin de vie ou rendue à la fin de sa vie, ce colloque faisait suite au premier intitulé « Mourir dans la dignité » tenu au Centre d’arts d’Orford du 28 au 30 avril 1991.

Comme président de la « Fondation responsable jusqu’à la fin », j’ai œuvré intensément dans l’organisation et la réalisation de cet événement avec humilité et solidarité, pour améliorer la dernière étape de la vie des gens.

Parmi les faits à souligner, on est passé des termes « souhaits de fin de vie » à « volontés de fin de vie » et à « directives de fin de vie », ainsi que de « Mourir avec dignité » à « Mourir dans la dignité » pour aboutir à « Mourir dans ma dignité ».

Depuis les débuts du combat, que de chemin nous avons parcouru, tant au provincial qu’au fédéral, en passant par la Cour suprême du Canada qui, avec son jugement unanime en faveur de l’aide médicale à mourir du 6 février 2015, a ouvert en grand les portes de la dignité. Il y a de quoi s’émerveiller devant tous les œuvrants à cette noble cause du « Mourir plus éclairés, plus libres, plus dignes et plus respectueux ».

Bien sûr qu’il y a encore du chemin à parcourir. On en a pour preuve la consultation qui s’est tenue au Québec sur le projet de loi 11 visant à modifier la loi actuelle concernant les soins en fin de vie et autres dispositions législatives. Avec un peu d’humour, je fais remarquer que cette loi ne va pas élargir l’aide médicale à mourir, comme le disent certains, elle va plutôt élargir les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir.

Il ne reste qu’à espérer que toutes les Unités en soins palliatifs du Québec deviennent des Maisons et des Unités de soins de fin de vie digne.

Yvon Bureau, TS impliqué dans cette cause depuis 38 ans

Bravo, monsieur Bureau ! Il est effectivement long le chemin que vous avez parcouru depuis la promesse faite à votre père le 16 octobre 1984 à l’effet que « Le mourir au Québec allait changer ». J’incite les lecteurs à aller lire sur Internet l’ensemble de votre œuvre humanitaire et votre part de responsabilité dans les résultats dont nous bénéficions tous aujourd’hui.