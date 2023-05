Opéré au cœur, Patrick Norman se confie sur la mort, la scène et l’amour du public

Une semaine après s’être fait opérer au cœur, Patrick Norman va «beaucoup mieux». Le chanteur de 76 ans affirme même ne pas craindre la mort. «On a toujours cela en arrière de la tête, mais il faut faire confiance [à la vie]», confie-t-il.

«La mort, pour moi, n’est pas la fin de quelque chose, c’est un nouveau départ», poursuit Patrick Norman, en entretien au Journal.

Mardi dernier, il entrait à l’hôpital pour se faire changer une valve aortique. Il ne s’agit pas de la première fois qu'une intervention chirurgicale a été nécessaire pour corriger des problèmes de cœur; le chanteur a dû subir un triple pontage en 2011.

Sa convalescence tirant à sa fin, l’interprète de Quand on est en amour se dit en pleine forme. Il reprendra sa tournée Si on y allait dès vendredi, à Jonquière.

«Je vais beaucoup mieux, tout est beau, ils m’ont même dit que j’étais bon jusqu’à 150 ans», explique-t-il en riant.

COURTOISIE ADISQ / JULIEN FAUG�RE

Sans tabou

Au bout du fil, le chanteur n’a manifestement aucun malaise à parler de la mort. Patrick Norman a d’ailleurs vécu le grand départ de certains grands amis au cours des dernières années; on pense, entre autres, à Renée Martel et Julie Daraîche, décédées en 2021 et 2022, respectivement.

«Cela nous rappelle qu’on n’est pas là pour toujours, avance-t-il. On a tendance à vivre et à agir comme si on était éternel. Beaucoup de mes proches ne veulent pas parler de la mort, mais il le faut pour l’apprivoiser.»

S’il ne redoute pas la mort, il craint cependant la perspective de devenir un poids pour son entourage lorsque survient un pépin de santé. Il pense, notamment, à son épouse Nathalie Lord, qui est de 22 ans sa cadette.

«Je ne veux surtout pas devenir un fardeau, confie-t-il. Mais pour le moment, on est dans le parfait bonheur et on veut que ça dure le plus longtemps possible. C’était inespéré comme amour. J’ai sûrement fait quelque chose de bien dans ma vie pour mériter cela.»

C’est d’ailleurs cette dernière qui s’est chargée de donner des nouvelles de son époux via ses réseaux sociaux lors du séjour de Patrick Norman à l’hôpital, la semaine dernière. Selon ses dires, les admirateurs du chanteur étaient nombreux à s’enquérir de son état de santé.

Dominick Gravel/Agence QMI

Toujours des projets

À quelques jours de son retour sur scène, Patrick Norman avoue avoir toujours la tête pleine de projets. Car si sa tournée actuelle soulignant ses 50 années de carrière est sa dernière, il n’a pas pour autant l’intention d’arrêter de faire de la musique.

Son prochain rêve? Un album instrumental, type de musique qu’il affectionne particulièrement.

«Quand je prends ma guitare, j’ai encore plein de belles mélodies qui me viennent en tête. J’ai beaucoup de pièces qui commencent à être prêtes», affirme-t-il, sans toutefois donner davantage de détails sur ce projet.

Au terme de sa série de spectacles Si on y allait – dont des dates sont prévues jusqu’en 2024 –, Patrick Norman ne mettra pas non plus une croix sur la scène. C’est plutôt de la tournée (un exercice « énergivore », selon lui) qu’il souhaite se délester.

«Lorsque je monte sur scène, je suis 150% heureux», raconte le chanteur. Tous les problèmes restent en bas et je ne les retrouve qu’après le spectacle (rires). Les salles sont pleines et je crois que ce spectacle est rassembleur. On se rapproche, c’est doux, c’est chaleureux et profond. Je suis toujours passionné de musique et curieux.»