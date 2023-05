OQLF: Ye Olde Orchard forcé de devenir «Le Vieux Verger»?

Le pub Ye Olde Orchard, une véritable institution dans la communauté anglophone de Montréal, pourrait bien être forcé de changer de nom à la suite d’une plainte acheminée à l’Office québécois de la langue française (OQLF).

Le copropriétaire du resto-bar qui a pignon sur la rue Monkland avec son nom depuis près de 30 ans a déploré, dans diverses entrevues accordées aux médias anglophones de Montréal ces derniers jours, avoir été pris par surprise par une demande de correctif de l’OQLF.

Coincé entre un Provigo et une épicerie d’aliments naturels, le pub irlandais est identifié seulement avec une grande plaque annonçant «Ye Olde Orchard», sans description supplémentaire ni en français ni en anglais.

Changer... pour rechanger?

Or, pour se conformer à la loi, le pub devrait, par exemple, franciser son nom ou, à tout le moins, ajouter un descriptif francophone générique.

Le copropriétaire de l’établissement, Joe Pilotte, a expliqué avoir discuté avec l’OQLF, qui serait allé jusqu’à lui suggérer de renommer son bar «Le Vieux Verger».

«Pour le moment, on pourrait s’en sortir en ajoutant un petit terme, comme ajouter pub ou ajouter du français», a expliqué M. Pilotte à CTV News.

Or, de nouvelles règles d’affichage, non encore pleinement déterminées, doivent entrer en vigueur en 2025, laissant craindre au copropriétaire qu’il devra changer le nom de son établissement deux fois.

«L’affichage n’est pas donné. [...] D’aller de l’avant et de changer notre signe et dépenser des milliers de dollars pour le faire, et d’avoir à le refaire deux ans plus tard n’a aucun sens», a-t-il dénoncé au «Montreal Gazette».