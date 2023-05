Plus riches en 2020... grâce aux prestations

Pour vous montrer à quel point le gouvernement de Justin Trudeau a été très généreux lors de la catastrophique pandémie de la COVID-19 en 2020, sachez que les ménages canadiens ont déclaré en 2020 un « revenu total médian » supérieur à 2019.

Faut le faire ! Et ce, grâce surtout aux 56,2 milliards $ que le fédéral a versés à titre de prestations canadiennes d’urgence et de prestations de la relance économique ; aux 41,7 milliards $ de bonification de l’assurance-emploi ; et aux 75 milliards $ de subventions salariales d’urgence octroyés aux entreprises.

Selon les données compilées par Statistique Canada, le revenu total médian (1) des couples a atteint en 2020 les 109 900 $, soit 6500 $ de plus (+6,3 %) qu’en 2019, une année économiquement normale.

Chez les personnes seules, le revenu total médian s’est élevé à 39 100 $, en hausse de 2500 $ (+6,8 %).

La générosité de Trudeau

Pour apprécier à sa juste hauteur les gains enregistrés en 2020 au chapitre du revenu total médian, je vous rappelle que ces gains ont été réalisés alors que le PIB du Canada avait chuté de 5,4 % en 2020 à cause de la pandémie du coronavirus.

Cela dit, les gains en 2020 sont strictement attribuables à la grande générosité du gouvernement Trudeau, qui n’a pas lésiné sur la dépense en vue de contrer les conséquences financières de la COVID-19 sur les ménages canadiens.

À preuve, en 2020, les transferts gouvernementaux médians versés aux Canadiens ont atteint la magistrale somme de 21 300 $ pour les couples et de 11 600 $ pour les personnes vivant seules. Par rapport à 2019, il s’agissait d’un bond d’aide gouvernementale de 11 100 $ (+108,8 %) pour les couples et de 8 700 $ (+300 %) pour les personnes seules.

Cette énorme aide financière supplémentaire provenait essentiellement des divers programmes d’aide fédérale.

Moins de pauvres

À la décharge du premier ministre Trudeau, qui s’est fait reprocher d’avoir été trop généreux pendant la pandémie, le nombre de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté a baissé en 2020, selon la Mesure du panier de consommation.

Ainsi, selon Statistique Canada, le nombre de pauvres chez les 18 à 64 ans est passé de 33,6 % en 2019 à 27,1 % en 2020 chez les personnes vivant seules. Dans le cas des couples, le nombre de pauvres s’élevait à 3,5 % lors de la pandémique année 2020, comparativement à 7,1 % en 2019.

Chez les ménages avec enfants de moins de 18 ans, le nombre de familles monoparentales avec une femme à la tête vivant sous le seuil de la pauvreté a reculé sensiblement, passant de 28,6 % en 2019 à 16,9 % en 2020.

Concernant les familles biparentales, on retrouvait en 2020 quelque 3 % d’entre elles sous le seuil de la pauvreté, à comparer à 7 % l’année précédente.

Note : Le revenu médian représente le montant de revenu qui divise une population en deux groupes égaux, la moitié ayant un revenu supérieur à ce montant et l’autre moitié ayant un revenu inférieur à ce montant.