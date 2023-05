Repêchage: quatre joueurs qui intéresseront le Canadien... s’ils ignorent Matvei Michkov

Projetons-nous dans l’avenir: nous sommes au Bridgestone Arena de Nashville, le 28 juin, soir de première ronde du repêchage dans la LNH. Après les quatre premiers choix, la logique a été relativement respectée et Connor Bedard, Adam Fantilli, Leo Carlsson et Will Smith, dans l’ordre ou le désordre, ont été les quatre premiers joueurs sélectionnés.

Le Canadien de Montréal doit maintenant prendre une décision difficile: choisir le jeune prodige russe Matvei Michkov, malgré tous les risques que ça comporte, ou se tourner vers une valeur plus sûre.

Le cas de Michkov a été bien documenté depuis plusieurs mois. Sa situation contractuelle dans la KHL, la situation en Russie avec la guerre en Ukraine et la mort de son père dans des circonstances nébuleuses rendent sa sélection difficile à prévoir, et ce, même si plusieurs le considèrent comme le deuxième meilleur espoir de la cuvée si on ne se base que sur la talent pur. Le collègue Jean-François Chaumont l’a d’ailleurs bien expliqué dans un papier que vous pouvez lire ici.

Plaçons-nous dans la tête de Kent Hughes et de son équipe, et tenons pour acquis que la direction estime que la sélection de Michkov est trop risquée. Le Canadien a connu des ratées avec ses sélections hâtives dans les dernières années (on salue Jesperi Kotkaniemi) et les dirigeants pensent qu’ils ne peuvent se permettre d’utiliser un cinquième choix au total sur un joueur qui ne fera peut-être jamais le saut en Amérique du Nord.

Qui sont les autres candidats susceptibles d’intéresser l’organisation à ce rang?

Voici quelques pistes de solution:

Ryan Leonard

Getty Images via AFP

Ailier droit

Américain

6 pi 0 po, 192 lb

Date naissance : 21 janvier 2005

Équipe américaine moins de 18 ans (USNTDP)

94 points (51 buts, 43 passes) en 57 matchs

Leonard a passé la saison sur le même trio de Will Smith, que plusieurs amateurs aimeraient voir aboutir à Montréal, avec le programme national de développement américain des moins de 18 ans. Leonard n’est pas aussi créatif que Smith, mais il joue un style nord-sud qui devrait lui permettre de bien s’adapter au hockey professionnel. C’est lui qui a inscrit le but victorieux en prolongation face aux Suédois pour permettre aux États-Unis de remporter l’or au dernier Championnat mondial de hockey des moins de 18 ans.

Citation d’un recruteur: «J’aime sa rapidité, il bat les défenseurs sur le large et il coupe au centre. Il ne reste pas en périphérie. Il se démarque aussi par la qualité de son tir. Il est toujours engagé et il n’a pas peur de la circulation lourde» – Un recruteur de l’Est

Dalibor Dvorsky

Photo Dale Preston / Getty Images / AFP

Centre gaucher

Slovaque

6 pi 1 po, 201 lb

Date naissance : 15 juin 2005

AIK (Allsvenskan, deuxième division suédoise)

14 points (6 buts, 8 passes) en 38 matchs

La connexion entre Dvorsky et le Canadien est facile à faire. L’équipe a sélectionné ses compatriotes slovaques Juraj Slafkovsky et Filip Mesar au premier tour l’an dernier et le joueur de centre de 17 ans viendrait compléter la filière. Considéré comme un espoir de premier plan depuis longtemps, Dvorsky a vu sa cote exploser au dernier Championnat mondial des moins de 18 ans, tournoi au cours duquel il a traîné la Slovaquie sur son dos avec 13 points en 7 parties, les aidant à atteindre la finale du bronze qu’ils ont échappé face au Canada.

Citation d’un recruteur : « Un centre talentueux offensivement. Son jeu complet m’a surpris, il s’implique physiquement » - un recruteur de l’Ouest

David Reinbacher

AFP

Défenseur droitier

Autrichien

6 pi 2 po, 187 lb

Date naissance : 25 octobre 2004

EHC Kloten (Ligue nationale A, Suisse)

22 points (3 buts, 19 passes) en 46 matchs

On parle beaucoup des attaquants disponibles pour le CH au cinquième rang, mais il ne faut pas sous-estimer David Reinbacher. Le défenseur autrichien a connu une saison remarquable dans la ligue professionnelle de Suisse et, déjà, des comparaisons avec la montée fulgurante de Moritz Seider sont tracées. Le grand défenseur droitier comblerait un besoin évident à la droite de la défense du Canadien qui compte sur de nombreux bons jeunes défenseurs gauchers. Il représentera l’Autriche au Championnat mondial de hockey et pourrait faire monter sa cote encore plus.

Citation d’un recruteur: «Il n’est pas juste offensif et il jouera de grosses minutes dans la LNH. Il peut devenir un gars de première paire. Ce n’est peut-être pas un Seider, mais un possible Charlie McAvoy, un peu moins intense.» - un recruteur de l’Ouest

Zach Benson

Photo courtoisie, Ice de Winnipeg

Ailier gauche

Canadien

5 pi 9 po, 163 lb

Date naissance : 12 mai 2005

Ice de Winnipeg (WHL)

98 points (36 buts, 62 passes) en 60 matchs

Zach Benson a des qualités indéniables: son sens du jeu, son habileté avec la rondelle et son ardeur au travail en font un espoir de premier plan dans cette cuvée. Toutefois, il sera intéressant de voir s’il peut intéresser le Canadien considérant le fait qu’il mesure 5 pi 9 po. L’organisation compte déjà sur plusieurs attaquants de petit gabarit et il sera intéressant de voir si le talent brut de Benson fera oublier au Tricolore le fait qu’il n’aide pas à faire monter la moyenne de taille et de poids de l’équipe.

Citation d’un recruteur : «Zach Benson, ça peut devenir Brayden Point» - un recruteur de l’Ouest