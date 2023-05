Rumeurs d’idylle entre Shakira et Tom Cruise

Tom Cruise et la chanteuse Shakira sont-ils le nouveau couple d’Hollywood? Les spéculations vont bon train depuis qu’ils ont été vus ensemble au Grand Prix de la F1 de Miami ce week-end.

Les deux superstars ont été filmées en train de discuter, et ont aussi pris la pose ensemble pour les photographes présents lors de l'événement de course automobile.

Bien que la chanteuse colombienne de 46 ans et la vedette de Top Gun faisaient partie d’un groupe assistant à la course, la toile s’est rapidement enflammée lorsque la vidéo et les photos des deux vedettes célibataires se sont mises à circuler. Y aurait-il un début d’idylle entre les deux artistes, se demandent leurs admirateurs.

AFP

Deux vedettes célibataires

Tom Cruise, 60 ans, ne s’est pas affiché publiquement avec une amoureuse depuis son divorce avec Katie Holmes en 2012. Quant à Shakira, qui a reçu le prix Billboard de la femme de l’année samedi dernier au gala Latin Music Women Award en Musique, elle est aussi libre comme l’air depuis sa rupture avec le joueur de soccer Gerard Piqué, annoncée en juin dernier.

«Cela a été une année de changement sismique dans ma vie où j'ai ressenti plus que jamais - et très personnellement - ce que c'est d'être une femme», a déclaré Shakira sur scène en acceptant son prix. Elle faisait ainsi référence aux infidélités confirmées du père de ses enfants.

De son côté, Tom Cruise a accepté - depuis les airs, en pilotant un avion de chasse - le prix MTV 2023 de la meilleure performance dans un film pour Top Gun dimanche. Son trophée de maïs à éclater se trouvait même avec lui à bord de l'avion.

«Je fais ces films pour vous. Je vous aime. J'adore vous divertir. Savoir à quel point vous l'appréciez, à quel point vous l'appréciez, il n'y a tout simplement pas de meilleur sentiment», a dit l’acteur au public à la maison.