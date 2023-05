Sainte-Brigitte-de-Laval: trois suspects arrêtés pour trafic d’armes

Trois individus ont été arrêtés pour trafic d’armes, mardi, dans la région de Québec, lors d’une importante frappe provinciale qui visait notamment le gangster Raymond Desfossés et d’autres présumés trafiquants de cocaïne.

La Sûreté du Québec et le Service de police de Québec (SPVQ) ont mené une opération en matière de vente de cannabis illicite et de trafic d’armes.

Les trois suspects pourraient faire face à des accusations en lien avec des stupéfiants et des armes à feu. Ils ont été libérés en attente de la suite des procédures.

Cinq perquisitions ont aussi été réalisées dans trois résidences et deux véhicules à Sainte-Brigitte-de-Laval et Québec.

Armes prohibées

Elles ont permis la saisie de cinq kilos de cannabis, 800 grammes de cocaïne, une presse à comprimés, 14 imprimantes 3D, environ 3500 $, 19 armes prohibées (poings américains), une arme à feu et 250 vapoteuses de THC.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).

Rappelons que le gangster Raymond Desfossés, 72 ans, a été arrêté mardi à Trois-Rivières par les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), lors d’une importante frappe.

Raymond Desfossés avait été libéré de prison en 2017 après avoir purgé les deux tiers de sa peine de 18 ans pour avoir orchestré l’importation de 750 kg de cocaïne et pour avoir comploté six des 28 meurtres commis par le tueur à gages Gérald Gallant entre 1980 et 2001.