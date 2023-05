Six ans de prison pour deux frères qui ont pratiquement battu à mort une personne arabe

Deux frères passeront six ans derrière les barreaux pour avoir violemment battu un père de famille de Mississauga en raison de son origine ethnique.

Le 15 juillet 2018, Mohammed Abu Marzouk et sa famille avaient été pris à parti par les frères Janis et Adem Corhamzic qui les avaient traités de «maudits arabes» et de «terroristes», ont rapporté CBC News et CityNews mardi.

M. Marzouk avait par la suite été roué de coups lors d’une attaque particulièrement brutale qui l’avait laissé entre la vie et la mort. Sa conjointe, Diana Attar, avait aussi été frappée, de même qu’un ami qui avait tenté d’intervenir.

Un agent de la Police régionale de Peel qui était intervenu sur place avait affirmé devant le tribunal qu’il s’agissait de l’événement le plus violent auquel il avait eu le malheur d’assister.

Pour leurs gestes, les frères Corhamzic ont reçu une peine de six ans de détention pour voie de fait grave. Ils avaient cependant échappé à une accusation de tentative de meurtre.

«Je suis heureux que justice ait été rendue. C’est un chapitre de ma vie que je tente de refermer, même si ce n’est pas facile», a commenté Mohammed Abu Marzouk après l’annonce de la sentence, mardi, selon des propos relayés par CityNews.