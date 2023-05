«Sortez-moi d’ici!... mais pas tout de suite»: de retour au Costa Rica avec Nathalie Simard et Marianne St-Gelais

Nathalie Simard et Marianne St-Gelais s’éclatent dans la série de voyage Sortez-moi d’ici!... mais pas tout de suite que relaie la chaine Évasion à compter du lundi 15 mai.

Les deux femmes à la bonne humeur contagieuse sont complices depuis leur participation à la téléréalité de TVA Sortez-moi d’ici!, tournée l’été dernier au Costa Rica. Elles sont retournées au pays de la Pura Vida en février dernier pour tourner les 10 épisodes de ce rendez-vous qui, disons-le franchement, donne vraiment le goût de boucler ses valises pour une destination soleil.

On se retrouve sur la côte du Pacifique à Tamarindo, dans la province de Guanacaste dans le premier épisode. Les deux animatrices, qui ont une relation mère-fille, s’offrent des vacances bien méritées. «On s’aime d’amour», dit Marianne. Elles n’ont pas à relever des défis comme à Sortez-moi d’ici!, mais elles doivent, ici et là, repousser leurs limites et, clin d’œil à la téléréalité qui leur en a fait voir de toutes les couleurs, elles reçoivent encore des missives.

Les paysages sont à couper le souffle dans ce pays d’Amérique centrale où Marianne et Nathalie doivent se mouiller plus souvent qu’autrement. Elles font toutes sortes d’activités, apprenant notamment à faire du surf, enfourchant un véhicule tout terrain, faisant de la méditation avec des soins à base d’argile bleue au coucher du soleil, s’adonnant au parachute ascensionnel ou pêchant en haute mer.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Pour cette dernière activité, qui occupe la majeure partie du deuxième épisode visionné par l’Agence QMI, Marianne et Nathalie ont la surprise d’avoir la visite de Jean Michel Leblond, le sympathique chef cuisinier qu’elles ont rencontré à Sortez-moi d’ici!. «Jean Mi» est caché dans la cabine et les filles s’extasient quand il débarque sur le pont. Seule Nathalie parvient à pêcher un mahi-mahi, un poisson «alien» pas très beau, mais qui est très bon quand il est bien apprêté.

«On est loin de la ouananiche!» laisse tomber Nathalie, toujours aussi comique. Grâce à l’expertise du chef cuisinier, les trois amigos se concoctent un savoureux ceviche directement sur la plage, dégustant le tout alors que le soleil se couche dans la mer. Le ceviche très frais et goûteux leur permet d’oublier le gruau, le riz et les fèves qu’on leur proposait jour après jour à Sortez-moi d’ici!.

En plus de Jean Michel, Marianne et Nathalie reçoivent la visite d’Andréanne A. Malette, Livia Martin et Jean-François Mercier dans leur émission de voyage.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, la série «Sortez-moi d’ici!... mais pas tout de suite» est réalisée par Olivier Languedoc. La diffusion, chaque lundi, à 20 h, sur Évasion, s’amorce le 15 mai.



Place à la grande finale de «Sortez-moi d'ici!» dimanche à TVA

Quant à la grande finale de la première saison de Sortez-moi d’ici!, elle est relayée le dimanche 14 mai, à 18 h 30, à TVA. Qui d’Andréanne A. Mallette, du Dr François Marquis et de Nathalie Simard triomphera?