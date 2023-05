Un V-P des cols bleus de Montréal démissionne dans la controverse

Plongé dans la controverse depuis la diffusion d'un reportage à TVA Nouvelles, le vice-président des relations de travail du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, Gaétan Archambault, a démissionné seulement cinq jours après son élection dans l'exécutif.

Il était dans l’embarras en raison d’une série de publications controversées et xénophobes qu’il a relayées sur les réseaux sociaux en 2019 et 2022.

Parmi les propos tenus, il a écrit «L’islam est un fantasme d’impuissants et de pédophiles. Comment une femme qui se respecte peut-elle faire partie de cet immense refoulement d’égout ?»

TVA NOUVELLES

Dans cette publication, on voit une femme voilée où il est écrit «l’école HEC de Montréal déroule le tapis à l’islam intégriste».

Dans une autre publication, Archambault commente un article sur le trafic humain en Afghanistan : «c’est eux qui immigrent chez nous, ils n’ont pas nos valeurs et ne veulent pas du français».

Archambault a aussi retransmis sur les réseaux sociaux un article qui fait état d’une attaque envers une femme âgée et va jusqu’à dire que l’assaillant est un réfugié syrien que Justin Trudeau a fait venir au Canada.

TVA NOUVELLES

Une autre publication parodie un conte Disney avec le même ton raciste : «non racisée neige et les sept seniors non binaires à croissance négative», suivie de «woke Disney».

Nous avons informé vendredi le SCFP de l’existence de ces publications. La grande centrale syndicale dénonce vivement la situation.

«L’exécutif du (local) 301 a maintenant l’obligation de gagner la confiance de l’ensemble des gens qu’il représente, peu importe leur genre, leur appartenance culturelle ou religieuse», ont conjointement réagi le président du SCFP Québec, Patrick Gloutney, et le secrétaire général du SCFP-Québec, Fréderic Brisson.

Le nouveau président du syndicat, élu jeudi dernier avec le nouvel exécutif, «condamne les propos tenus» et indique qu'Archambault devrait s’excuser pour avoir mis dans l’embarras ses collègues de l’exécutif.

«C'est tolérance zéro au 301! De plus, en réunion ce matin, le nouveau conseil exécutif a voté à l'unanimité pour le développement d'une politique contre toute forme de racisme ou de discrimination dans nos rangs. On doit faire plus pour l'inclusion!» a déclaré Jean-Pierre Lauzon.

Rappelons qu’en mars dernier, devant l’hôtel de ville, de nombreux cols bleus ont manifesté pour déplorer le fait que des actes racistes flagrants et des injustices subies par ses membres perdurent encore en 2023.