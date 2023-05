Une étoile québécoise se joint à la Force

Élizabeth Giguère est de retour au Québec pour la première fois depuis 2017 après avoir signé un contrat avec la Force de Montréal.

L’organisation a confirmé plusieurs signatures de contrat, incluant celle de l’attaquante de 26 ans qui rejoindra la formation québécoise après avoir passé un an avec le Pride de Boston, également dans la Premier Hockey Federation (PHF). Elle a égalé Ann-Sophie Bettez avec 22 points et a terminé deuxième au classement des recrues derrière Jade Downie-Landry, mais sa moyenne de 1,2 point par match lui a valu une égalité au quatrième rang du circuit.

Giguère a effectué un passage très remarqué dans les rangs universitaires américains en amassant pas moins de 295 points en 177 rencontres. Elle a notamment reçu le trophée Patty Kazmaier en 2020, remis annuellement à la meilleure hockeyeuse de la NCAA. Elle a joué pour l’Université Clarkson et l’Université Minnesota Duluth.

«Dire que je suis ravie de revenir jouer au Canada est un euphémisme. La Force est une si belle organisation et je suis convaincue que nous aurons un impact dans la ligue cette année. J'ai hâte de commencer cette saison en jouant à nouveau près de chez moi devant tous mes amis et ma famille», a mentionné par voie de communiqué celle ayant aussi représenté le Canada sur la scène internationale au Championnat du monde junior, en 2015, et récemment, pendant la dernière Série de la rivalité.

«Élizabeth est une bougie d'allumage sur la glace et peut devenir le moteur de notre attaque. Je crois que notre structure d'équipe et notre système de jeu lui permettront d'en faire plus cette saison. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous pour l'année prochaine», a ajouté le président de l’équipe, Kevin Raphaël.

Autres annonces

De plus, la Force a embauché Corinne Schroeder, recrue de l'année 2022-2023 de la PHF et gardienne de but de l'année après avoir établi des records en une seule saison avec 19 victoires, sept blanchissages et 761 arrêts au total. Également, Montréal a accordé de nouvelles ententes à sa capitaine Bettez et à l’attaquante Alexandra Labelle, qui se sont engagées respectivement pour un et deux ans.

Schroeder, 23 ans, a dominé les gardiennes de but avec une moyenne de buts alloués de 1,67 et un taux d’efficacité de ,955, tout en amorçant 22 matchs, une marque de la concession.

«Corinne, c'est une jeune gardienne exceptionnelle. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut attirer des athlètes qui ont battu des records comme elle. Elle a tous les atouts en main pour performer et bien s'intégrer à la ville de Montréal», a complimenté Raphaël.

Pour ce qui est de Bettez, 35 ans, elle a inscrit 11 buts et 22 points en 23 matchs. La première capitaine de l'histoire du club a également marqué le premier but de l'équipe lors de ses débuts au PHF le 5 novembre à Buffalo. Enfin, Labelle a terminé troisième de l'équipe avec 13 points, dont six buts, en 24 sorties.

La Force n’a pas chômé pendant la saison morte, offrant de nouveaux contrats à Jade Downie-Landry et Brigitte Laganière la semaine dernière. Elle s’est aussi entendue avec les joueuses universitaires Audrey-Anne Veillette et Rosalie Bégin-Cyr.