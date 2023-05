Valérie Plante veut faire du Vieux-Montréal le «royaume des piétons»

Une partie du Vieux-Montréal sera rendue entièrement piétonne à partir de l'été 2024, s'est engagée la mairesse de Montréal Valérie Plante.

C'est ce qu'elle a annoncé lors de la deuxième édition du Sommet Climat Montréal, qui se tient en ce moment au Grand Quai du Port de Montréal.

«On veut [faire] du Vieux-Montréal le royaume des piétons», a-t-elle déclaré mardi matin.

La zone qui sera piétonne n'a pas encore été délimitée. La Ville de Montréal rencontrera les commerçants dans les prochains mois avant de prendre sa décision.

«La rue Saint-Paul est déjà piétonne l'été. Mais tranquillement on va aller plus loin», a garanti la mairesse.

Cette mesure fait partie des initiatives prises par la Ville pour décarboniser les transports dans la métropole d'ici 2040.

Près de 40% des émissions de gaz à effet de serre (GES) sont dues au transport au Québec, a rappelé Mme Plante.

Une hausse «préoccupante»

Les émissions de gaz à effet de serre ont d'ailleurs continué d'augmenter dans la métropole depuis 2016, mis à part en 2020 lors de la pandémie, rapportait «La Presse» en matinée.

«Oui c'est préoccupant», a admis la mairesse. «On sait qu'on était dans une bonne mouvance. Nos objectifs demeurent les mêmes».

Afin de réduire son empreinte carbone, l’administration Plante compte aussi réaménager le boulevard Henri-Bourassa pour le rendre plus sécuritaire pour les cyclistes et les piétons et encourager ainsi leurs déplacements.

Un premier tronçon sera modifié dès cette année entre les rues Félix-Leclerc et Miniac, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Une autre partie du boulevard sera aussi réaménagée dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville en 2024. «Ce tronçon sera le premier à Montréal sur lequel cohabiteront un axe du Réseau express vélo (REV) et un axe de Service rapide par bus (SRB)», a-t-il été précisé.

«Plus les solutions de rechange à la voiture solo sont importantes et diversifiées, plus elles encouragent un transfert des déplacements vers des modes de transport durables», a fait valoir Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal.

«En plus d’être bénéfique pour la qualité de l’air, cela permet de réduire les émissions de GES, d’assurer une mobilité urbaine plus sécuritaire, plus respectueuse de l’environnement et plus compatible avec un mode de vie physiquement actif», a-t-elle ajouté.