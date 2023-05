Vous craignez la hausse des seuils d'immigration ? Faites des bébés !

Justin Trudeau veut augmenter les quotas d’immigration pour atteindre l’objectif de 100 millions de Canadiens d’ici le 22e siècle. L’objectif étant de répondre aux demandes d’un lobby ontarien. Au tollé soulevé par cette décision, je suppose qu’il n’a pas consulté les provinces.

Le Canada, comme bien des pays dans le monde, est confronté à une pénurie de main-d’œuvre et à un vieillissement de sa population. La solution, selon Trudeau? Plus d’immigration. Un plus un est égal à deux.

Or, en sciences sociales, un plus un est égal à trois. Les phénomènes sont bien plus complexes qu’ils en ont l’air. Que ce soit la pénurie ou le vieillissement, un grand nombre de mesures et de possibilités peuvent être mises en place.

Tout est une question d’équilibre entre les différentes mesures, notamment celles en lien avec l’immigration, la famille et la natalité. Toujours est-il qu’il fallait s’attendre à un ressac de la vie. Avec un indice de fécondité bas, on ne peut espérer s’en sortir en réduisant l’immigration.

Indice de fécondité

Si on veut pallier ce déficit démographique, plusieurs fois annoncé, tout en gardant des taux d’immigration raisonnables, il devient de plus en plus nécessaire de stimuler plusieurs baby-booms même si les effets ne se feront sentir que plusieurs années plus tard.

En 2021, l’indice de fécondité au Québec était de 1,58 enfant par femme. Une légère remontée, selon l’Institut de la statistique du Québec, comparativement à 2019 avec un indice de 1,57. Grosse performance! Le Canada ne fait pas mieux avec un indice de 1,43 pour la même année.

Depuis 2013, le nombre de naissances au Québec est à la baisse. Sur les 84 900 naissances observées en 2021, 31 % avaient au moins un parent étranger. Et ils ont tendance à avoir plus 1,58 enfant. Ce qui est plutôt rassurant. Non?

Qu’est-ce qu’être québécois?

Les débats sur l’immigration au Québec sont toujours empreints de cette peur de disparaître. Peur pour notre langue, notre culture, notre identité, notre poids démographique et j’en passe.

Mais de quoi avons-nous réellement peur? Nos enfants sont bilingues dès le primaire et ils ne sont même pas dans le système anglophone. Ils apprennent sur le web. On les accuse de parler le français comme des cabochons, alors que le système d’éducation les nivelle vers le bas. Aucun auteur de la grande littérature française et aucun philosophe avant le cégep.

Notre culture? Laquelle? Celle des Canadiens français? Ou celle du 21e siècle, une culture métissée, qu’on le veuille ou non, traversée par le flux des peuples qui nous composent. Et ce n’est pas du multiculturalisme, puisque le ciment est notre langue. C’est plutôt une mutation.

Notre ADN ou notre identité est le résultat de ces mutations riches qui font de nous un peuple fort qui jamais ne disparaîtra.

Le 22e siècle sera celui des mutants! Il ne faut pas en avoir peur.