LESSARD, Rolande

(née Bergeron)



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 26 avril 2023, à l'âge de, s'est éteinte paisiblement madame Rolande Bergeron. Elle était l'épouse de feu monsieur Raymond Lessard de Chicoutimi, fille de feu madame Léda Gauthier et de feu monsieur Charles-Eugène Bergeron.Un service commémoratif se tiendra le samedi 20 mai 2023 à 12h30 au4695, BOUL. SAINT-JEANDOLLARD-DES-ORMEAUX (QC) H9H 2A7où la famille recevra les condoléances à compter de 11h. L'inhumation aura lieu ultérieurement au lot familial du cimetière Saint-François-Xavier de Chicoutimi.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michèle (Pierre Leblond), Jean (Kathie Archer), Marie (Jean Laperrière) et Anne; ses petits-enfants : Catherine (Lorne Balaski) et Antoine Leblond (Lucie Robitaille), Sylvie (William Richet), Christine (Daniel Vocino), Marie-Johanne (Alain Larivière) et André Lessard (Maude Bourassa), Annie et Caroline Laperrière, Julie (Oscar Asevedo), Marie-Hélène (Simon Charles), Christian (Karine Richer) et Stéphanie Noël; ses arrière-petits-enfants : Sophia et Sasha Balaski, Charlotte et Camille Leblond, Mélanie et Valérie Richet, Stéphanie et Philippe Vocino, Alexandre et Jérémie Leblanc, Jackson et Eddy Lessard, Lorélie et Atom Asevedo, Sarah et Albert Charles, Aleksi et Victor Noël; son arrière-arrière-petite-fille Olivia Lafrance.Outre sa belle-soeur Jacline Auger-Bergeron, elle quitte aussi à regret sa fille adoptive Thu Le Van ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s sincères.La famille souhaite adresser sa profonde gratitude au personnel de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement du CHU de Québec pour leurs attentions et soins prodigués durant les derniers jours de sa vie, de même qu'au personnel de la résidence Le Gibraltar de Québec.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bur. 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com ou à tout autre organisme caritatif de votre choix.