MALÉPART, Pierrette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Pierrette (Malépart) Foisy survenu le 3 mai 2023 à l'âge de 80 ans.Après plus de 60 ans de mariage, elle laisse dans le deuil son mari monsieur Robert Foisy, ses enfants Michel (Martine) et Daniel (Lina), son frère Michel (Hélène), ses petits-enfants Jessica (Jason), Anick (Maxime), Sébastien (Stéphanie), Maxime (Marie-Ève), Cassya (Gilbert), Lyssia (Youri), ses arrière-petits-enfants, Lyvia, Alexya, Charles, Léana, Zack, Mya, Eve, Victor, Méryk, Loryk, Madryk, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 14 mai 2023, de 10 h à 13 h à la :Une cérémonie sera célébrée à 13 h, en la chapelle de la Résidence funéraire Saint-Hubert.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier le Centre d'hébergement en soins palliatifs de La Prairie.