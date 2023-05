DION De MONTIGNY, Pierrette



Il est toujours difficile de dire au revoir à quelqu'un que l'on aime. C'est donc avec beaucoup de chagrin que nous vous annonçons le décès de Pierrette De Montigny (Longueuil, Québec), survenu le 3 décembre 2022.Elle laisse dans le deuil : son époux Jacques Dion; ses enfants, France (Kamel), François (Diane) et Pierre (Johanne); et ses petits-enfants : Sébastien, Sophie, Justine et Marc-Olivier.Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères : Roger (Michelle Bédard), Robert (Cécile Godbout) et Claude (Suzanne Lussier), ses belles-soeurs décédées : Marthe (feu Fernand Duplessis), feu Louise (Gilles Roy), ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 13 mai 2023, de 13 h à 17 h à la :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.