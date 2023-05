BOURGET (née Prud'Homme)

Pierrette



Le 1er mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Pierrette Prud'Homme, épouse de monsieur Jean-Claude Bourget.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants France et Gilles (Brigitte), ses petits-enfants Audrey-Anne, Samuel, Jasmine et Daphné ainsi que son arrière-petite-fille Béa. Elle laisse également dans le deuil son frère Jacques, son beau-frère Pierre et ses belles-soeurs Diane et Nicole, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, la famille se réunira en toute intimité.McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.com