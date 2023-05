HOULE, Yves



À Paris, le 29 avril 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé Yves Houle, ancien résident de St-Hubert, fils de feu M. Paul-Émile Houle et de feu Mme Pierrette Péloquin.Il laisse dans le deuil sa grande amie, Michèle Feret, ses soeurs : Jocelyne, Johanne (Jacques Hébert), Guylaine et Francine (Éric Coderre). Il laisse également ses neveux, Philippe Campeau (Nidia Karen Reynoso), Vincent Campeau (Hélène Savoie-Thibault) et leurs enfants.Une cérémonie liturgique privée aura lieu en juin 2023.