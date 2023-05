DUBOIS, Fernand



À La Prairie, le 30 avril 2023, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédé Fernand Dubois, époux de feu Réjeanne Champagne. Il était le père de: Carmen (Ian Ferguson), feu Raymond, William (Gillian Sowerby), feu Denis, Linda (Denis Pouliot) et feu Sonia.Il laisse également ses petits-enfants: Natalie, Daniel, Lisa, Raymond jr, Alex, David et Emilie; ses arrière-petits-enfants: Colton, Kylie, Cooper, Braylie, Brody, Alyson, Colby et Emma, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73)le lundi 15 mai 2023 de 14h à 17h et 19h à 21h.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.