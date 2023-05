BÉGIN, André



À l'Hôpital Pierre-Boucher, est décédé paisiblement le 29 avril 2023, à l'âge de 85 ans André Bégin, époux de Lise Massé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Suzanne, son frère Jean-Charles (Claire Brien), ses belles-soeurs, ses neveux et nièces et ami(e)s.Les funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher.www.dignitequebec.com